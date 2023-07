‘Joan is Awful’, Black Mirror dio un vistazo a lo que pasaría en Hollywood con la Inteligencia Artificial

Además, si un actor trabajó como extra para una compañía en particular, es más probable que el estudio use la base de datos de IA para reducir costos. Luego, puede usar los datos escaneados para otro programa, incluso años después, en lugar de volver a contratar al mismo talento.

Solo algunas semanas atrás, Annie Murphy (protagonista de Joan is Awful) había declarado lo siguiente a The Hollywood Reporter: “La huelga de escritores es desconcertante, porque se trata de seres humanos pidiendo que no se les reemplace por máquinas. El hecho de que estamos viviendo una era en la que personas tienen que rogar para que sus trabajos no sean sustituidos, me resulta impactante”.

Black Mirror y el episodio “Joan is Awful” de la sexta temporada están disponibles en Netflix.

Con información de Infobae