$!Vivian de la Torre, señalada como sospechosa en redes, rompe el silencio tras asesinato de Valeria Márquez

ASESINATO DE VALERIA MÁRQUEZ DURANTE TRANSMISIÓN EN VIVO, SACUDE LAS REDES SOCIALES

Valeria Márquez, de 26 años, fue asesinada el pasado 9 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo en Blossom The Beauty Lounge, establecimiento al que acudía con regularidad. La difusión del ataque en tiempo real conmocionó a usuarios de redes sociales y generó una ola de especulaciones, incluidas acusaciones en línea hacia personas de su entorno, entre ellas, Vivian de la Torre.

VIVIAN DE LA TORRE ROMPE EL SILENCIO Y DECLARA QUE REGALO ERA PARA MOSTRARLE SU AMOR

Durante la entrevista, Vivian de la Torre relató que su último contacto con Valeria Márquez fue el mismo día de su asesinato. Según sus palabras, intentó enviarle un ramo de flores al salón donde se encontraba, pero al no concretarse la entrega, optó por enviarle un peluche acompañado de una bebida de una conocida cafetería.

“Lo único que hice fue darle amor y apoyarla en todo momento”, afirmó De la Torre. Detalló que organizó la entrega de ambos obsequios cuidando los tiempos: “Calculé cuánto faltaba para que llegara el peluche y, como sabía que había un Starbucks muy cerca de ahí, pensé que iban a llegar casi al mismo tiempo, con uno o dos minutos de diferencia”.

VIVIAN DE LA TORRE NARRA EL MOMENTO EN EL QUE VALERIA MÁRQUEZ FUE ASESINADA

Vivian también compartió su experiencia al enterarse del ataque, el cual presenció a través de la transmisión en vivo de Valeria. Según su testimonio, en un principio no comprendió lo que estaba ocurriendo. Pensó que la escena formaba parte de una broma o una acción recreativa.

“Como vi que se agachó, pensé: ‘Le lanzaron confeti’. Hice el acercamiento al en vivo para verlo mejor y fue cuando la vi con el cabello cubriéndole el rostro. No entendía qué había pasado hasta que empezó a caer sobre la mesa. Me preocupé muchísimo”, narró.

Tras lo sucedido, De la Torre afirmó haber llamado de inmediato a los tíos de Valeria, quienes no estaban viendo la transmisión en ese momento. “Les dije que creo que le había pasado algo, aunque no estaba segura, porque en ese instante no se vio muy claro. Ya después, al ver los videos, entendí todo”, añadió.

Vivian relató que, tras la llamada, salió de su casa en pijama rumbo al salón de belleza. Al llegar, se encontró con una amiga y con familiares de Valeria. Sin embargo, no le fue permitido ingresar al establecimiento, ya que no era parte de la familia directa.

“No nos dejaron pasar. Yo no creía que le había pasado algo. Solo dejaron entrar a sus familiares. La primera en llegar fue una de sus tías, que estaba devastada. Yo la abracé, no sabía qué hacer, no me salían las lágrimas, estaba en shock. En mi cabeza todavía pensaba que Valeria estaba bien”, expresó.