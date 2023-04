Joe Tacopina, abogado de Trump asegura que los cargos son tan débiles que serán desestimados antes del juicio

El abogado del expresidente Donald Trump desestimó el miércoles los 34 cargos federales como un “giro” que nunca llegará a juicio, e insistió en que fue “un alivio” ver cuán débil es la acusación final.

“No hay delito en absoluto, en absoluto”, dijo Joe Tacopina a “CBS Mornings” en una ronda de entrevistas un día después de la histórica comparecencia del 45º presidente en el tribunal penal de Manhattan.

“Quiero decir, esto no es un juego. Estás acusando al [ex] presidente de los Estados Unidos de crímenes, crímenes que nunca serán sostenidos en un tribunal de justicia porque no existen”.

Al calificar la acusación sin sellar como “muy simple”, se quejó de que “no enumeraba los delitos subyacentes que supuestamente tenía la intención de encubrir con registros comerciales falsos”.

“¿Qué hay que esconder?” preguntó.

“Comprenda, estas entradas de registros comerciales falsas, que ni siquiera son falsas, son cargos por delitos menores” para los cuales “el estatuto de limitaciones se acabó hace mucho tiempo”, también afirmó en el programa “Today”.

“La única forma de convertir esto en un delito grave es improvisar un par de delitos menores: los registros comerciales falsos y el intento de encubrir otro delito. Pero la acusación ni siquiera enumera cuál es el crimen”.

“Así que fue un poco decepcionante, un poco de alivio, francamente, ver esa acusación”, dijo el abogado incendiario.

Destrozó la afirmación del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, de que la decisión de acusar se basó en nuevas pruebas que no vieron todas las demás autoridades que no presentaron cargos contra el presidente número 45.