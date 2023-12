Jornada laboral de 40 horas será discutida hasta febrero; retraso divide a Morena

La Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, acordó discutir la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, en febrero del próximo año, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Asimismo, los coordinadores de los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en crear una Comisión de Trabajo en materia de Días de Descanso Laboral para analizar el tema.

En ese sentido, el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, detalló que la Jucopo acordó redactar una reserva común para que se vote el tema el próximo periodo de sesiones, “es un acuerdo unánime”, dijo.

“Yo creo que no hay ninguna razón para seguir postergando ese tema. Si es esto de darle un periodo más, logra darle la unanimidad, pues vale la pena el esfuerzo, pero no hay ninguna evidencia para seguir, México, con medio siglo de retraso, en términos de la jornada laboral”, expresó al término de la reunión de trabajo de la Jucopo, en San Lázaro.

Añadió que la postergación de la discusión, tal vez, pudo ser por para no interferir con las negociaciones del gobierno federal para incrementar el salario mínimo; sin embargo, no existe otra razón para postergar dicha reforma constitucional.

“Eso de que se van a ir las inversiones, pues ¿a dónde se irían? Si ya en todos lados bajaron, en Brasil son 44 horas, en Chile eran 45 horas, están bajando en 40, en Estados Unidos son 40, en Canadá son 40. No creo que ese modelo de precariedad sea justo para la clase trabajadora en el país, y que habla de un compromiso histórico que tenemos que resarcir en esta legislatura”, advirtió.

DECISIÓN CAUSA DIVISIÓN EN MORENA

La decisión de los coordinadores parlamentarios de aplazar hasta febrero la aprobación de la reforma que reduzca de seis a cinco días la jornada laboral semanal, derivó en una inconformidad de un bloque de Morena, lo cual a su vez provocó un retraso de cuatro horas en la sesión ordinaria, que comenzó hasta las 15 horas.

Cuatro diputadas de ese grupo salieron a “dar la cara” a un grupo de trabajadores que realizaron un bloqueo en Eduardo Molina y Zapata, y ahí Susana Prieto Terrazas acusó que el coordinador Ignacio Mier no hizo valer su voto para incluir el tema en la sesión.

En cambio, con el voto de todos los coordinadores, se aprobó un acuerdo para constituir un grupo de trabajo que convocará a una nueva ronda de consultas públicas, que retrasará la discusión de la reforma hasta el siguiente periodo de sesiones, que inicia en febrero.

Prieto Terrazas dijo a los manifestantes que, mientras se encaminaba hacia el bloqueo, llamó por teléfono a otros diputados de Morena para que también salieran a dar una explicación a los trabajadores.

“Pero no puedo obligar a los compañeros a que salgan. No se vale hacer videos, recargarse en las 40 horas y yendo a asambleas en sus estados y decir que estamos impulsando las 40 horas, cuando simple y sencillamente eso no está pasando”, dijo.

La molestia de la diputada con los diputados de Morena se extendió incluso a los manifestantes, que le reclamaban: “¡Sin simulación, sin simulación!”

Susana Prieto les gritó: “¡Espérate güey, no te estoy simulando nada! Salí a atenderlos, pero si no quieren, me regreso porque yo no tengo el poder en la Junta de Coordinación. Quien es el coordinador es Ignacio Mier, él. Morena tiene su voto ponderado, lo que está pasando en este momento no debió pasar”.

“Porque no es posible que Morena se ponga como el impulsor de la iniciativa y ahorita vuelvan a decir que se nombra una comisión de trabajo, otra vez. No sé qué quieren, no ha empezado la sesión del pleno”.