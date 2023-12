‘No ayudaría mucho’... Carlos Slim y patrones se niegan a reducir la jornada laboral en México a 40 horas

El líder empresarial aseguró que están muy sensibles al tema de los trabajadores y, de hecho, mencionó el esfuerzo del incremento del 20% al salario mínimo y la histórica tasa del 2% de desempleo.

Opinó que “más adelante” podría analizarse la iniciativa para reducir la jornada laboral, pero no ahora porque “no ayudaría mucho”.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Slim vs Carlos Bremer: millonarios se enfrentan por reducción de Jornada Laboral a 40 horas... ¿Quién tiene la razón?

“Vieron el espacio que hemos a lo largo de estos años en mucho en todo el tema laboral. Yo creo que si lo estresamos más perdemos atractivo en las inversiones, ahorita estamos en un momento muy importante en la captación de inversiones y la de localización, nearshoring, como le llamamos. Y bueno, este esfuerzo del 20% al salario y sobre todo en la parte de la frontera, pues eso habla de que estamos totalmente muy sensibles al tema de los trabajadores. Hoy tenemos un 2%, es histórico este 2%, del desempleo, eh. Si esto no los no lo hubieran dicho hace algunos años, no hubiésemos creído, pero también en las estimaciones de inversión pues es un histórico. Entonces hay que ser muy sensibles en esta parte, que en este momento sigamos siendo atractivos en las inversiones y pues totalmente como lo dije: hay una armonía con el sector laboral y ahí está demostrado cómo nos ponemos de acuerdo para estas cosas. Seguramente más adelante podemos ir viendo, pero ahorita ha sido ya... estresar más la parte de este paquete laboral que se ha hecho a lo largo de estos años creo que no ayudaría mucho”, declaró.

Francisco Cervantes manifestó que no tiene opiniones ni a favor ni en contra sobre la reducción de la jornada laboral, pero insistió en que se ha hecho mucho en los últimos años y que se debe caminar “paso por paso”.

CARLOS SLIM PIDE TRABAJAR MÁS Y GANAR MÁS

El domingo, el empresario Carlos Slim Helú también rechazó la propuesta de reforma.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Incremento al salario mínimo es oficial!... a partir del 1 de enero pasará de 207.44 a 248.93 pesos diarios, confirma Marath Bolaños

“Creo que es mejor que las personas trabajen 48 y ganen más, a que trabajen 40 y ganen menos, eso es muy importante para la población tener mejor ingreso para tener mayor poder adquisitivo, y es lo que se ha logrado en el sexenio del Presidente (AMLO)”, dijo en una breve entrevista en Tulum.

En octubre, Slim propuso en un foro que la jornada laboral fuera de 12 horas diarias durante tres días de la semana, y que la edad de retiro sea hasta los 75 años y no a los 60 y 65 como actualmente.