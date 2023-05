Joven madre ‘demanda’ a sus padres por haber nacido

El traer o no, hijos al mundo es una de las mayores discusiones que frecuentemente se realizan entre los adultos jóvenes y los mayores; pues de forma frecuente las personas entre 20 y 35 años tienen otras prioridades académicas o profesionales antes de formar una familia.

Actualmente, los adultos jóvenes priorizan el crecimiento profesional y conocer lugares, antes de formar una familia, al respecto la cadena de televisión CNN habló con una psicóloga experta en el tema de las mujeres que no desean tener hijos, la Dra. Amy Blackstone, quien aseguró: “tras el confinamiento de la pandemia nos ha revelado lo mal que apoyamos a los padres (...) Hemos llegado a ver la verdad que siempre supimos, pero nunca hablamos en voz alta, que es que la crianza de los hijos es realmente difícil. Y realmente no apoyamos a los padres en ese papel”.

Y relacionado con ese tema, recientemente se hizo viral en redes sociales la historia de una mujer que ‘demandó’ a sus padres por haberla traído al mundo “sin su consentimiento”.

Días después lo que llamó la atención de los seguidores fue que la mujer contó en su cuenta de TikTok que estaba de compras con sus hijos.

Así mismo, el diario New York Post relató en su portal que la mujer contó qué “ellos contribuyeron a concebirme, y mi madre, que me crio, me dio a luz. Y es por eso que los ‘demandé’, porque no acepté estar aquí. No sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme y solo no consiento eso”.

En otro de los videos publicados en la red social, la mujer señala que “ellos no intentaron contactarme de ninguna forma antes de que yo naciera, para ver si realmente yo quería estar aquí (...) Es como poco ético tener niños antes (de forma consciente), pero es diferente cuando tú adoptas porque no es mi culpa que ellos estén aquí. Solo estoy intentando ser una buena persona y ayudarlos”.