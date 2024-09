Jueza de Morelos otorga otra suspensión contra la reforma judicial

La jueza quinto de distrito con sede en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó la tercera suspensión para frenar en la Cámara de Diputados la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Es la misma juez que el sábado pasado concedió la medida cautelar a los jueces Perla Fabiola Estrada, Ignacio Pérez Aguirre, Lizbeth Martínez Arias y Eduardo Antonio Velasco Treviño, adscritos al décimo octavo circuito, al que corresponde también Magaña López.

En esta ocasión, la juez dio la suspensión para “los efectos de la suspensión de oficio concedida son, para que: -No surta efectos para los quejosos, el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Federal, en particular los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116 y 122, discutido y aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, por la Comisión de Puntos Constitucionales. - Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado provisionalmente por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura”, señala el resolutivo de la juez.