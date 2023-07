La cantante Nayeli Cinco ya fue liberada, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya fue liberada la cantante Nayeli Cinco Martínez, quien fue secuestrada por un grupo armado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Ya afortunadamente está la señora este de regreso, me dijeron ahora que fui a Chiapas nada más que no quieren opinar, no quieren saber nada y se le debe de respetar”, declaró este lunes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.