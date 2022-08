‘La deja como ya sabe que para eso le pago’... sicarios pagan por narcoestética de sus novias ‘buchonas’

Sinaloa es cuna del que fuera por muchos años el cártel del narco más poderoso y peligroso del país, el Cártel de Sinaloa, la organización liderada por el “Chapo” Guzmán Loera y el “Mayo” Zambada. Ahí son varias las mujeres que acuden a las clínicas para que les practiquen cirugías plásticas.

Al respecto, la doctora Rafaela Martínez, quien preside una clínica estética en Culiacán, asegura estar saturada de reservaciones de clientes potenciales que buscan quedar dentro del círculo conocido como “narcoestética” al que pertenecen las llamadas buchonas, dijo la cirujana para la BBC.

“Una cintura más pequeña y definida... Caderas más anchas con glúteos más grandes... Y si hablamos de senos, generalmente son grandes”, dice la doctora Martínez.

Al consultorio de la doctora Rafaela Martínez generalmente llegan mujeres de entre 30 y 40 años de edad; sin embargo, la galena dice que ha aumentado el interés de adolescentes, incluso menores de edad que llegan para conocer el proceso.

Algunas de las clientas de la doctora van acompañadas por sus mamás o amigas (en varios casos para estar a la moda) y otras más llegan junto con hombres, o bien solas. “Muchas veces vienen con un novio que paga por la cirugía. Tengo varios caballeros que me llaman y me dicen: ‘Oiga, doctora, le voy a enviar a una chica para que la opere’”.

“Un hombre me llamó y me dijo: ‘Va a llegar fulanita. Me la pela. Y lo hace así como ya sabe que me gusta. No le vaya a hacer caso a ella, que para eso le pagué’”, dice Martínez.

Por lo anterior, Rafaela Martínez respondió al hombre: “Pues arréglate con ella, porque dentro del quirófano, la paciente toma las decisiones”, sentenció.

Martínez es consciente que la mayor parte de los pagos por las operaciones son producto del narcotráfico ya que los costos son altos, y generalmente los hacen en efectivo, donde una cirugía oscila en unos 6 mil 500 dólares, dice la galena.

Aunque recibe la indicación de los amantes que pagan por la operación, la doctora siempre toma en cuenta a la mujer: “Le digo a la paciente que está bien lo que dijo fulanito, ‘¿pero tú qué quieres?’ Les explico: ‘tu cuerpo es tuyo, no de él. Al rato ya no va a ser tu novio, pero tu cuerpo va a seguir siendo tuyo. Tú tienes que elegir lo que quieres’”.

La doctora Martínez es clara al identificar qué buscan los narcos con sus amantes. “Los hombres compiten entre sí por las mujeres. Tu esposa es alguien que estará en casa cuidando a tus hijos. Las otras mujeres que tienes son más como trofeos”.