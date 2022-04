La FGR acusa a 8 exfuncionarios del ISSSTE por fraude por 800 mdp; permitieron doble pago a emporio farmacéutico

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó en un juzgado federal a siete exfuncionarios y a quien fuera —hasta enero pasado— director jurídico del ISSSTE, José Febo Trujeque Ramírez, por cometer presuntos delitos de corrupción que ocasionaron la pérdida de más de 800 millones de pesos, los cuales pertenecían a un “fondo de reservas para la salud”.

Los malos manejos terminaron favoreciendo a una empresa ligada a un emporio farmacéutico, señalado de ser uno de los principales beneficiados en sexenios pasados.

Durante la audiencia inicial, que comenzó este lunes y que fue presidida por el juez federal de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, la fiscalía afirmó que los implicados presuntamente fueron omisos, no tuvieron comunicación con sus superiores, no verificaron y no atendieron normas y protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, perdiera un juicio mercantil y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, ligada al Grupo Fármacos Especializados.

La fiscalía aseguró que los señalados actuaron presuntamente con dolo, pues a pesar de su experiencia en el servicio público, y de que la información estaba en el sistema, no se dieron cuenta o no informaron a sus superiores del pago doble por más de 831 millones de pesos. Por eso, consideró el acto como un “pago ilegal”.

Al cierre de las imputaciones, la fiscalía aseguró que algunos de los acusados solicitaron los recursos “en calidad de urgente” para hacer el segundo pago, el cual se tomó del “fondo de reservas para la salud”.

Animal Político preguntó al exdirector jurídico del ISSSTE, José Febo Trujeque Ramírez, para quién o para qué estaba dirigido inicialmente ese fondo, pero aseguró que los 831 millones salieron de otra bolsa.

“Ese dinero se ordenó utilizar para todos los adeudos que traía (el ISSSTE). El dinero que existía, con eso se iban a pagar las sentencias... entonces no, está equivocada la fiscalía”, dijo.