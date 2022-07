Ciudad de México.- Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que cite a declarar como testigo a Santiago Nieto para que aclare si señaló al estadounidense José Ramón Cabeza de Vaca Castillo como prestanombres de su primo, el actual Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El juez Juan José Hernández Leyva requiere que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) precise lo expresado el 19 de marzo de 2021 ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en el marco de desafuero del Gobernador de Tamaulipas, en la que Nieto se refirió a una persona con las iniciales “JR” como testaferro del acusado.

La Fiscalía se opuso con el argumento de que no hay datos de prueba para establecer que Nieto se refirió al primo del acusado, además de que ya no es funcionario público y, por tanto, ya no tiene acceso a información privilegiada. Pero sus argumentos no prosperaron.

“Difiero con la Fiscalía, en cuanto a que esta persona Santiago Nieto no deba ser citada. Sí es pertinente, sobre todo porque la misma Fiscalía reconoce que el video no es suficiente para poder establecer que se esté señalando precisamente a José Ramón Cabeza de Vaca Castillo”, expuso.

El primo del Gobernador denunció en octubre pasado ante la FGR al senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, por el delito de falsedad en declaración, pues fue quien presentó la denuncia que derivó en la orden de aprehensión contra el Mandatario tamaulipeco y en su querella a Cabeza de Vaca Castillo, quien es comisionado (equivalente al cargo de síndico regidor en México) de la ciudad de McAllen, Texas.

El juez también ordenó a la FGR reconocer al estadounidense como víctima del delito y darle acceso al expediente.

Con información de Reforma