“La pregunta es insidiosa y misógina”: Félix Salgado asegura que cuestionamiento demerita Gobierno de Evelyn

Hace unos días el PRD , con motivo de los 100 días de gobierno, dijeron que les preocupa “la forma en que se ha puesto en duda la capacidad de la persona que toma las decisiones [...] Un poder dividido o compartido no puede ser bueno para el desarrollo de Guerrero ”.

El tema se generó, después de que Salgado Macedonio contó que horas antes en el Congreso local había dado un discurso para los jóvenes a quienes les pidió no dejar de soñar. “Hace rato di un discurso en el que les dije a los jóvenes que tienen que soñar. Hay que soñar, hay que mantener los sueños porque se cumplen si no los sueltas. Si los sueltas no hay nada. Yo decía de niño: voy a ser diputado, fui diputado, luego decía: voy a ser senador y fui senador, luego dije: voy a ser gobernador y...ya merito”, dijo y provocó la risa de las personas que lo acompañaban.

Luego siguió: “hoy tenemos una gran gobernadora, Evelyn va ser la mejor gobernadora que hayamos tenido. Eso queríamos: una gobernante que busque conciliar la paz, que trabajé todos los días. Ella trabaja todos los días. Luego andan diciendo y el papá ¿qué hace?, ¿qué si el papá gobierna? Eso me lo preguntan en la Ciudad de México y a ella también le preguntan”.

“Esas preguntas tendenciosas demeritan, denigran a la persona (de Evelyn) más allá de lo que lleva la pregunta es insidiosa y misógina. Yo les digo: la gobernadora es Evelyn Salgado, ella es la gobernadora y lo está haciendo muy bien, ahí va asentando la administración y la Cuarta transformación. ¿Y el papá qué hace? Solicité licencia al Senado de la República para ponerme a trabajar, voy a visitar comunidades y colonias, estoy trabajando en otra área, en la política y la lucha social”, concluyó el senador con licencia.

