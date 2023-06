Lady Tepito aparece en TikTok y se ‘disculpa’ por comentarios sobre Lesly Martínez

En el video compartido, Daniela, ahora conocida como Lady Tepito, realizó comentarios revictimizantes y amenazas contra quienes se manifestaban para exigir justicia al caso de Lesly Martínez Colín , a lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclaró que Daniela no formaba parte de su plantilla labora y se reveló que trabajó como guardia de seguridad.

“Soy Daniela, conocida como Lady Tepito, hago este video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí por mis comentarios fuera de lugar, reconozco que estuvo fuera de lugar, pero quiero aclarar que yo no sabía el porqué se estaban manifestando fuera de la institución”.

Lady Tepito amenazó a los manifestantes con llevar trabajadoras sexuales de edad mayor de Tepito para agredirlos y dijo: “órale nomás no se me quede viendo muy ver&%, porque no sabe ni qué p&%$ conmigo, ahorita bajo pu%&$#?¡ de Tepito y al chile ni la ver%& van a aguantar”.

Luego, Lady Tepito volvió a arremeter contra los manifestantes y dijo: “Rápido lic, porque al chile ahorita me voy a detonar a la v&%$#... como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir”.