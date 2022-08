En el audio, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, habla de presuntas extorsiones a empresarios, pues expresa que los empresarios van a “ching... a su madr...” a través de las reformas Fiscal y Minera”.

Además, “Alito”, mientras interactúa con el exgobernador de Oaxaca, José Murat, menciona al exconsejero de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como a empresarios como Germán Larrea, Alberto Baillères, y se lanza contra sus compañeros de la alianza, el PAN y PRD.

Moreno se queja de la ayuda de 10 millones que le va a dar un amigo al que llama Pepe: “10 millones.... No mames eso me diste tú, 500 mil dólares, y él, 2 mil pinches celulares. No mames, guey, put... madre. No mandan nada, pero nunca dan”.