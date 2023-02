Layda Sansores y colaboradores niegan haber recibido dinero ilegal

Sansores afirmó que los videos captados supuestamente por el circuito de vigilancia de la oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno, ubicada en el cuarto piso del palacio estatal, fueron editados para alterar las fechas de grabación, pues no corresponden a mayo de 2021, antes de los comicios.

A su vez, Raúl Pozos Lanz , secretario de Educación Pública y ex dirigente estatal del PRI, consideró que la difusión del video donde se le observa embolsándose fajos de billetes en una oficina del palacio de gobierno es parte de una guerra sucia “para detener los avances de la 4T” .

Entre tanto, el jefe de la oficina de la Gobernadora, Armando Toledo Jamit , aseguró que el efectivo que se le ve recibir en la filmación era parte de los “apoyos” que la administración estatal daba a productores rurales, como el pago del seguro catastrófico, ya que en varias comunidades no hay bancos y se les debe llevar el dinero.

En sus redes sociales, agregó que los gobiernos apoyan a los legisladores para sus labores sociales y las gestiones realizadas durante todo ese periodo se convirtieron en apoyos para ciudadanos.

“Siempre me he conducido dentro del marco de la ley. Deslindo a (la mandataria) Layda Sansores San Román, quien ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora, En Campeche todos nos conocemos. No somos iguales, sabemos quiénes siguen dañando y dividiendo a este estado”, acusó.

“Las calumnias y ataques siempre han existido, y en medio de una guerra política como la de Alito Moreno, lamentablemente seguirán. Nosotros seguiremos avanzando en la trasformación de Campeche y del país, seguiremos unidos y apoyando a la gente que más lo necesita”, remató.

