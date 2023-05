Estados Unidos.- Un comentario reciente de la legisladora estatal de Montana, la republicana Kerri Seekins-Crowe, que respaldó prohibir los tratamientos de cambio de género para menores de edad, se ha vuelto viral y ha provocado una reacción violenta en línea.

Seekins-Crowe sugirió durante un debate en la sala que preferiría arriesgarse a que su hija se suicidara antes que permitirle convertirse en niño trans.

Seekins-Crowe no dijo que su hija se identificara como transgénero, pero dijo que ella era “uno de esos padres que vivió con una hija que tuvo tendencias suicidas durante tres años”.

“Uno de los grandes temas que hemos escuchado hoy y de los que hemos hablado últimamente es que sin cirugía el riesgo de suicidio aumenta. Bueno, yo soy uno de esos padres que vivió con una hija que tuvo tendencias suicidas durante tres años”, dijo en sus comentarios.

“Alguien me preguntó una vez: ‘¿No haría algo para ayudar a salvarla?’ Y realmente tuve que pensar y la respuesta fue, ‘No’”

“No iba a ceder a su manipulación emocional porque ella era incapaz de tomar esas decisiones y yo tenía que tomar esas decisiones por ella. No iba a dejar que destrozara a mi familia y no iba a dejar que me destrozara a mí porque tenía que ser fuerte por ella, tenía que tener una visión para su vida cuando ella no tenía ninguna, era incapaz de tener ninguno”.