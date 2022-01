Levanta Inglaterra restricciones por COVID-19

LONDRES, GBR.- El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció ayer que dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas en los lugares públicos y en las escuelas de Inglaterra, y que se eliminarán los pases de COVID-19 para poder asistir a eventos multitudinarios, dado que las infecciones se han estabilizado en amplias zonas del país.

Johnson dijo a los legisladores que las restricciones se estaban relajando porque los científicos del Gobierno creían probable que el aumento de infecciones provocadas por la altamente contagiosa variante Ómicron “ha tocado techo a nivel nacional”.

El Gobierno dejará de aconsejar a las personas que trabajen desde casa y, a partir del próximo jueves, no se requerirán los pases obligatorios de COVID-19 para ingresar a eventos a gran escala. “Confiaremos en el juicio del pueblo británico y ya no penalizaremos a nadie que decida no usar una”, expresó.

Johnson compareció en la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes mientras afronta más presiones para renunciar por el “partygate”, los festejos que tuvieron lugar en Downing Street en 2020 cuando el país mantenía fuertes restricciones y por los que ha dicho que no dimitirá.