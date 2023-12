Llama AMLO a la población a participar en el Teletón 2023

“Es muy importante, muy humano, lo que hace el Teletón con sus centros de terapia, de rehabilitación, de niñas, de niños con discapacidad, porque son centros muy ben atendidos con especialistas, y hay mucha gente que no tiene recursos para pagar médicos particulares y van a estos centros y reciben atención de primera”, mencionó.

“Estamos otorgando una becas porque desde el principio, desde el año 2000 cuando fui jefe de Gobierno (de la Ciudad de México) comenzamos a entregar pensiones a niñas, niños con discapacidad, un recurso económicos”, añadió el presidente López Obrador.

El jefe del Ejecutivo expuso en su conferencia que durante ese tiempo al frente del entonces Distrito Federal se apoyó a este sector al saber de las necesidades que tenían las fmailias pobres con niñas, niños con discapacidad.

“Pero el complemento era la rehabilitación porque hay niñas, niños con discapacidades menores, no graves, que si reciben atención y son rehabilitados pueden recuperarse, en cambio si no se atienden, si no se rehabilitan esa discapacidad leve se convierte en una discapacidad grave. Entonces el complemento de la de las becas es el que hay estos centros de rehabilitación”, mencionó el mandatario.

El presidente señaló que el programa que mantiene con la Fundación Teletón ha beneficiado a más de 20 mil niñas y niños en el país en los más de 20 centros Teletón que se encuentran distribuidos por todo México.

López Obrador recordó que en estas dos últimas semanas fueron inaugurados los Centros de Rehabilitación Infantil Telerón en La Montaña, Guerrero y en Mazatlán, Sinaloa.