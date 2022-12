Llama AMLO a tener paciencia ante ‘radicalización’ de los conservadores

En conferencia de prensa y a pocos días para terminar el 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los conservadores se lanzarán más fuertes en contra de su Gobierno, así como también llamó a tener “paciencia”.

“En lo político se van a radicalizar los conservadores, se van a lanzar más fuerte. Pero hay que tener paciencia, presencia, y que da la presencia, pues el estar informado. Pero no tienen razones de peso, no tienen autoridad moral, de todos modos ahí vienen”, comentó el mandatario.

También señaló que “de todos modos vamos a intentar convencerlos para que no los engañen. Por ejemplo, que los grandes empresarios no los exploten porque no tiene futuro el conservadurismo en México, como decía Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Cómo le van a hacer? No tienen dirigentes, no tiene gente con experiencia en el sector público. Ya lo hemos dicho, no es fácil gobernar. La mayoría de ellos no han teñido cargos en el gobierno, la mayoría han sido legisladores, no tienen experiencia”.

El mandatario reiteró que la población está ‘contenta’ con la Cuarta Transformación, así como auguró en buenas perspectivas para el futuro y cierre de su sexenio.

“En la parte económica tenemos que cuidar el que no se nos salga de control la inflación, aunque estamos preparándonos y tomando medidas, de todas maneras eso es un foco amarillo porque eso afecta mucho;

Yo ya no solo estoy pensando cómo terminar, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no como Salinas le dejó a Zedillo. Les adelanto que hicimos una reestructuración de deuda para que el que llegue pague la mitad de lo que nosotros pagamos. Que en el 25 no tengan presiones financieras, estamos actuando responsablemente, ya el sexenio lo tenemos resuelto”, sostuvo.

Aunado a que el Ejecutivo federal aseguró que México está en los países con las economías más atractivas para la inversión e insistió que hay finanzas sanas y los programas sociales están funcionando bien.