López Obrador advierte a jueces: ‘Se acabó el tiempo de los intocables’ tras denuncia de Gobierno contra juez de Tamaulipas

En una clara advertencia dirigida al sistema judicial mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ha llegado el momento de poner fin a la impunidad que ha caracterizado a ciertos sectores del Poder Judicial, marcando un cambio en la relación entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario expresó su preocupación por la existencia de jueces que actúan con descaro y forman parte de un Poder Judicial corrupto y sin principios, instando a una limpieza urgente y sin contemplaciones.

“Ya se acabó el tiempo en que no se podía tocar al intocable y ya no hay relaciones de complicidad con nadie, porque si esto no se limpia no vamos a tener una sociedad mejor, ese debe ser el objetivo y no por nosotros, ya nosotros vamos de salida”, enfatizó López Obrador.