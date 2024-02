Insiste AMLO en que el Poder Judicial ‘está podrido’

Al juez lo señalan por presuntamente favorecer a grupos criminales relacionados con la desaparición de 31 personas migrantes en el estado de Tamaulipas.

Durante su conferencia matutina el mandatario federal afirmó que hay pruebas que demuestran el apoyo del juez a grupos del crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum difiere del TEPJF: ‘Morena está blindada contra la influencia del crimen en campañas’

“El Poder Judicial está podrido, lleno de corrupción y sin principios. Este caso es de un presunto delincuente famoso que recibe protección de jueces, pero una tras otra, al grado que se le detiene insistentemente quería que se la llevara a Reynosa o a Matamoros, con los riesgos que implicaba, y se hicieron todos los trámites, costó muchísimo trabajo, creo que hasta hoy se resolvió que quedará detenido en un penal de alta seguridad”, expresó.

“Todo esto por los riesgos que implicaba, pero era insistente la actitud del juez, no sé si sea el caso otro, pero la instrucción es que cuando nos enfrentamos a esto se proceda legalmente, que no nos quedamos callados y que no haya inmovilismo, que se presenten denuncias legales cuando se tengan pruebas, desde luego, y en este caso hay pruebas”, detalló el mandatario federal.