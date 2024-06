Loret de Mola ‘sugiere’ a la UIF investigar a cercanos a AMLO, ¿a quién señaló?

La Unidad “tampoco” ha investigado la presunta involucración del crimen organizado en las campañas de Morena en Guerrero, en particular a Félix Salgado Macedonio o a la gobernadora Evelyn Salgado , por la confesión de un líder criminal que confesó haber entregado recursos para sus campañas.

En su columna en El Universal , el periodista recordó que la UIF no ha investigado a Mario Delgado , dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) , por el caso del Rey del Huachicol con el cual está involucrado; a Américo Villarreal , gobernador de Tamaulipas; ni contra Ricardo Peralta , exdirector de Aduanas.

Carlos Loret de Mola se defiende por la investigación en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la denuncia pública de los casos que esta institución no ha investigado en contra de allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador , servidores públicos de Morena , miembros del partido o sus familiares.

Sin embargo, la pasividad de la UIF aparentemente se extiende a quienes fungen cargos públicos y sus múltiples propiedades no reportadas, tal es el caso de Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena, quien “escondió” un departamento en Estados Unidos “y no pasó nada”; mismo caso con Javier Jiménez Espriú, ex secretario de Comunicaciones y Transportes.

Las denuncias por el presunto enriquecimiento ilícito de Rocío Nahle, virtual gobernadora de Veracruz, que le ha permitido la compra de casas, terrenos y departamentos.

Asimismo, Manuel Bartlett, director general de la CFE, “por las 23 casas, sus 13 empresas ni los contratos a sus hijos”.