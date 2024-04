Los archivos de ByteDance se hicieron públicos por error

Por Mara Hvistendahl

Los registros salieron a la luz brevemente en un juicio en el que estaba implicada la empresa del megadonante republicano Jeff Yass.

De alguna manera, millas de páginas de documentos judiciales sellados relacionados con el nacimiento del propietario de TikTok, ByteDance, fueron publicadas por error por un tribunal de Pensilvania. Antes de que volvieran a ser secretos, los leí.

Los documentos —correos electrónicos, transcripciones de chats y memorandos— son una ventana fascinante a los orígenes de ByteDance. Mostraron que Susquehanna International Group, la empresa de comercio del megadonante republicano Jeff Yass, fue un papel más importante en la empresa de lo que se sabía hasta ahora.

También cuentan una nueva versión de la historia del origen de ByteDance, una historia con altibajos en el camino hasta convertirse en una de las empresas emergentes más valoradas del mundo.

ByteDance surgió de un sitio inmobiliario chino

La historia del origen de ByteDance, tal y como la conocemos, tiene tintes de leyenda de Silicon Valley. Según cuenta la historia, el fundador de la empresa, Zhang Yiming, esbozó la idea en una servilleta para un empleado de una filial de Susquehanna en 2012.

La propuesta fue tan impresionante que Susquehanna se sumó al proyecto.

En realidad, según los registros, la historia empezó en serio años antes. En 2009, la filial china de Susquehanna eligió a Zhang para dirigir una empresa inmobiliaria emergente llamada 99Fang. La empresa contaba con una buena tecnología de búsqueda que supuestamente emparejaría a los compradores con sus propiedades perfectas.

Al final, la empresa fracasó y, en 2012, Zhang escribió en un correo electrónico que estaba aburrido del sector inmobiliario. Él y Susquehanna se mantuvieron en contacto mientras desarrollaba la idea de ByteDance, a la que calificó de “empresa hermana” de la inmobiliaria.

En lugar de poner en contacto a compradores con viviendas, propuso poner en contacto a usuarios con videos de medidas de pata y contenidos de estilo de vida.

Según los documentos, cuando aún trabajaba en 99Fang, Zhang creó dos prototipos de aplicaciones: Funny Pictures y Pretty Babes. Fueron un éxito.

ByteDance se llamaba originalmente Xiangping

Un primer memorándum de inversión describe los planes de una empresa que suena, bueno, muy parecido a TikTok.

Originalmente llamada Xiangping, que se traduce aproximadamente como “compartir comentarios”, la nueva empresa se basaba en una idea sencilla: en lugar de que los usuarios eligieran a las personas o grupos a los que seguir, Xiangping extraería sus datos y seleccionaría el contenido por ellos.

El objetivo era “elegir la información más candente para poner en marcha la propagación viral”, reza la nota, elaborada por la filial china de Susquehanna.

Los documentos son “extraordinarios”, me dijo Andrew Collier, director general de Orient Capital Research. Aunque el proyecto estaba claramente en proceso de cambio, agregó, la carta “esboza un plan de negocio para una empresa que suena muy parecido a la actual TikTok”.

Zhang se convirtió en el fundador de la empresa.

¿De dónde procede la tecnología de TikTok?

Dos antiguos contratistas han demandado a Susquehanna, acusando a la empresa de tecnología de llevar de punta de búsqueda a ByteDance sin compensarlos.

Susquehanna lo niega y está luchando contra la demanda. Y está claro que el algoritmo de TikTok —que ofrece videos que mantienen a la gente en movimiento— ha evolucionado con los años.

Pero los documentos muestran que ByteDance surgió de una inversión anterior de Susquehanna en 99Fang. Si la tecnología también lo hizo, es una cuestión que podría acabar ante un jurado.

La empresa de Yass apostó poco y ganó mucho

En 2012, la filial china de Susquehanna valoró ByteDance en unos 9 millones de dólares. E invirtió algo más de 2 millones de dólares iniciales en la idea. Más tarde aportó “cientos de millones” más, según los documentos judiciales.

En la actualidad, la empresa tiene un valor de 225.000 millones de dólares, según CB Insights, una empresa que hace un seguimiento del capital riesgo y de las empresas emergentes.

Fue el equivalente en capital riesgo a un cuadrangular o jonrón.

Esa recompensa está en peligro.

Algunos legisladores de EE.UU. UU. han expresado su preocupación por la seguridad nacional. Dicen que TikTok tiene demasiados datos sobre los estadounidenses y que ByteDance, una empresa china, podría utilizar su algoritmo para alimentar la desinformación y la propaganda para los usuarios.

El Congreso está debatiendo un proyecto de ley que prohibiría TikTok en Estados Unidos u obligaría a ByteDance a vender la aplicación.

Eso sería devastador para Susquehanna, que, según informes de The New York Times y otros, posee una participación de aproximadamente el 15 por ciento en ByteDance.

Yass financia un grupo libertario que defiende TikTok. También es el mayor donante de este ciclo electoral, con más de 46 millones de dólares en contribuciones hasta finales del año pasado, según OpenSecrets, un grupo de investigación que rastrea el dinero en la política.

Los documentos vuelven a estar sellados.

Después de leer los registros, mi colega y yo empezamos a pedir comentarios a la gente. Los abogados de Susquehanna respondieron diciendo que los documentos no deberían haberse hecho públicos. Se pusieron documentos en contacto con el tribunal y los volvieron a sellarse.

