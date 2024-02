Los autonombrados ‘vengadores israelíes’ amenazan al gobierno de Netanyahu por los fallos de impedir la masacre del 7 de octubre

Un grupo que se autodenomina inquietantemente “Vengadores israelíes” amenaza con dañar a miembros del gobierno de Israel y sus familias por los supuestos fallos del Estado judío a la hora de impedir la masacre del 7 de octubre.

El parlamento israelí, la Knesset, ha confirmado que varios representantes y sus familiares han recibido cartas aterradoras de la organización hasta ahora desconocida.

El grupo parece identificarse con el símbolo de un puño rojo que sale de una estrella de David negra y dice que busca vengar a los muertos en el ataque de Hamás del 7 de octubre hiriendo a las familias de funcionarios gubernamentales que supuestamente no reconocieron los signos conduciendo a ello.

“Localizaremos a uno de sus familiares a quien lograremos dañar sin ser descubierto”, decía una de las cartas recibidas por un familiar, según una traducción de The Times of Israel.

“Creemos que la culpa del 7 de octubre recae en gran medida en la coalición... de la cual casi nadie resultó perjudicado a nivel personal o familiar por esta guerra”, decía la misiva. “Un ataque contra usted es un precio justo que cada miembro de la Knesset debe pagar personalmente”.

El lema del grupo dice: “¡Vengadores judíos, nunca lo olviden!”

El grupo también afirma que ya se ha vengado de los “familiares de los terroristas palestinos” y que ahora es el momento de atacar a los judíos que también consideran responsables de los ataques.

La representante de la Knesset, Tally Gotliv, que recibió una de estas cartas, criticó duramente al grupo por las amenazas proferidas contra ella y sus familiares.

“La organización ‘Revengers’ me explica que puede que me elimine, pero tiene ‘principios’ y no eliminará a toda mi familia. Dejarán un símbolo de la organización al lado de cada cadáver”, escribió en X.

El grupo y las cartas están siendo investigados por la policía israelí y los investigadores del Shin Bet.

Israel ya está investigando la respuesta del gobierno al 7 de octubre y los acontecimientos que condujeron a la horrible masacre del grupo terrorista palestino Hamás, que dejó más de 1.200 personas muertas y más de 140 secuestradas.

El ataque lanzó la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Desde entonces, han surgido informes de que antes del ataque, la inteligencia israelí reunió pruebas de un inminente ataque terrorista por parte de Hamás, pero que las advertencias fueron desestimadas y consideradas “totalmente imaginativas”, ya que las autoridades no creían que el grupo terrorista pudiera ser capaz de realizar tal invasión.

La semana pasada, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que pronto comenzarían su propia investigación sobre cómo actuaron los militares durante la guerra de Gaza, incluidas las supuestas deficiencias que precedieron al 7 de octubre.

Las FDI dijeron que tomarán decisiones sobre recomendar despidos o renuncias sólo después de que concluya la investigación, y que los resultados se harán públicos.