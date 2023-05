Lozoya dejaría de colaborar si no hay acuerdo, señala su abogado

Segundo, un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se proteja al testigo colaborador y que no se le mantenga en prisión, y tercero, la ratificación de la familia Lozoya de llegar al acuerdo y al convenio de que continuarán de manera permanente colaborando con la Fiscalía General de la República .

¿Cree que exista la posibilidad de que se llegue a un acuerdo reparatorio?

—Siempre que las instituciones interesadas, la UIF y Pemex, le informen al Jefe del Ejecutivo federal que el monto de 10.7 millones de dólares es el justo, el correcto, el técnicamente sostenido, sí.

En caso de ser otro escenario, ¿qué procede?

—Si esto no sucede, entonces va a ser muy difícil llegar a un acuerdo y a un criterio de oportunidad y él tendrá que replantearse si va a continuar o no con la colaboración, por ahora es permanente..., pero es muy difícil pensar en tomar una decisión de seguir si resulta que no solo se nos acusa como ya se hizo. Además, se nos lleva ante el tribunal de enjuiciamiento, pero todo se puede solventar reconociéndose los beneficios que la ley señala y alcanzar su libertad para seguir colaborando, es una decisión que él tendrá que tomar en su momento.

¿El acuerdo sería la opción más viable y la otra el juicio para esperar una sentencia?

—Sí, el acuerdo y la firma de los acuerdos... no tendría otra opción más que defenderse frente a un tribunal de enjuiciamiento, pero creemos que tienen buenas posibilidades de defenderse porque hemos hecho un trabajo dual, por un lado, hemos estado trabajando en el marco de la colaboración con las instituciones y por el otro hemos ido ejerciendo actos de defensa preparándonos por si al final el Estado decide acusar y llevar a juicio al testigo.

¿Son muchos años de cárcel?

—Sí, claro... en suma se está pidiendo casi 60 años de prisión, saldría arriba de los 100, él tiene más de 40 años, entonces más 60 es una cadena perpetua.

¿Cómo va el caso?

—El asunto se encuentra en el marco de un diálogo entre las personas jurídicas ofendidas que son Pemex, la UIF, en armonía con la Fiscalía General de la República y la defensa, a fin de materializar el acuerdo reparatorio en Agro Nitrogenados y es un convenio en el marco de un criterio de oportunidad en Odebrecht.

¿Qué opina de la declaración del Presidente de que la cifra es menor al daño?

—Quiero formalmente solicitar de manera atenta y respetuosa a la UIF y a Pemex, que informen al Presidente sobre los términos de la reparación del daño que ellos solicitaron hace más de un año mediante dictámenes oficiales, peritajes, pero también a través de la coadyuvancia donde señalaron de manera jurídica fundamentada cuál es el monto de la reparación del daño, que asciende a 10.7 millones de dólares.

¿En qué se basa el monto?

—Es importante que se informe al Presidente porque la determinación de una reparación del daño en un asunto de corte jurídico penal, es una cuestión técnica que se basa en documentos científicos elaborados por instituciones del gobierno que llegaron a la conclusión de que el monto de la reparación del daño para ambos casos suma 10.7 millones de dólares.

¿Qué ocurre si se presenta ante el Poder Judicial de la Federación otro monto?

—Si se presenta ante el Poder Judicial de la Federación, ante el juez de Control, un monto diverso, el convenio y el acuerdo será de imposible aceptación por parte del Poder Judicial, porque este resguarda la legalidad de los acuerdos, la proporcionalidad.

