Tras la polémica generada, la maestra ofreció una disculpa pública en la que afirmó que su actuar fue por necesidad y en un horario no laboral.

Arizona, EU.- El caso de una maestra que grabó contenido para su cuenta de Only Fans desde la escuela donde trabajaba se ha vuelto viral en Arizona .

“Llegó un punto en el que nuestra familia no pudo sobrevivir con los ingresos de dos maestros. Elegí un nombre anónimo y bloqueé todo el estado de Arizona en Only Fans, por lo que no era accesible para nadie que viviera en el estado”, declaró en un video en sus redes sociales.

Te podría interesar: Modelo de Only Fans detenida, es acusada de asesinar a su novio

El perfil de Only Fans de la exdocente, que no especificó la asignatura que impartía en el Instituto, fue encontrado por un grupo de estudiantes y de ahí comenzó a correrse el rumor de su segundo empleo entre la comunidad escolar.

Pero fue gracias a un video grabado en las instalaciones de la escuela y que varios alumnos reconocieron, que las autoridades directivas decidieron despedirla; aunque, para ese momento, su perfil en Only Fans ya era popular entre el alumnado y los padres de familia.

“No creo que sea justo que tenga que sacrificar el tiempo de mis propios hijos porque nuestro salario profesional no es el suficiente”, expresó en sus redes sociales.