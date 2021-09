Mariana Rodríguez tendrá oficina en gobierno de Samuel García, “Amar a Nuevo León”

La futura primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, confirmó que no asumirá la presidencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero tendrá una oficina especial para tratar diferentes asuntos.

En entrevista para Milenio, la esposa del gobernador electo Samuel García precisó que su oficina dentro del nuevo gobierno se llamará “Amar a Nuevo León”, con la cual tendrá constante comunicación con el resto de las secretarías.

“Pues no voy a tomar la presidencia del DIF, siento que es un rol simbólico y que se le designa automáticamente a la esposa del gobernador y yo quiero romper con ese molde, o sea, creo que Samuel y yo nos hemos posicionado mucho como pareja, que nos complementamos uno al otro, no el yo estarle haciendo un favor en un puesto”, explicó.

De qué se trata

Rodríguez señaló que son 10 temas en los que se enfocará, todos ellos de carácter social y enfocados en la niñez, las mujeres y el emprendimiento.

Se trata de las adopciones en los llamados Capullos, que son albergues del DIF en Nuevo León en apoyo de víctimas de violencia familiar.

También el tema de los menores con alguna discapacidad, el combate a la obesidad, la violencia obstétrica y el embarazo en adolescentes.

Así como el impulso de pequeñas y medianas empresas, la protección de los animales y el tema del sur de Nuevo León, pues dijo fue una de las regiones que más le conmovió en campaña por la pobreza y desigualdad que vive.

“Espero que a la gente le regrese, uno, la confianza en los políticos y, dos, que se sumen a la política, y no necesariamente en un puesto, porque te puedes sumar a temas políticos ayudándonos en las escuelas. Todas las iniciativas que sean para ayudar son temas que le corresponden a los servidores públicos y que todo ciudadano se puede sumar”, dijo.

¿Buscará un puesto de elección popular?

A la pregunta de si piensa contender por un puesto de elección popular en el futuro, la empresaria e influencer no lo descartó, pero precisó que lo haría sólo si es para ayudar y no como candidatura impuesta.

“Pues no lo descarto porque la vida me ha puesto en lugares que no pensé tan pronto. Si en algún momento lo considero o me lanzo para algo, mientras sea para ayudar y que sea algo que yo quiero y que nadie me imponga, pues lo haremos”, dijo.

Mariana Rodríguez se convertirá en la primera dama de Nuevo León una vez que Samuel García rinda protesta como gobernador el próximo domingo 3 de octubre.