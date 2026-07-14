Marina del Pilar revela qué es una verdadera traición a la patria: Loret de Mola

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    Marina del Pilar revela qué es una verdadera traición a la patria: Loret de Mola
    Para Loret de Mola, el audio de la gobernadora de Baja California redefine el verdadero significado de la traición a la patria, usado con doble rasero por el régimen para criminalizar a opositores y a todo aquel que se atreva a contradecirlos. CUARTOSCURO

El periodista cuestiona si la gobernadora de Baja California no está entregando la soberanía nacional al ‘vender información confidencial’ de seguridad a un gobierno extranjero a cambio de privilegios personales

CDMX.- Ha sido Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, una integrante del régimen, quien ha expuesto lo que constituiría una verdadera traición a la patria, advierte Carlos Loret de Mola tras la revelación del audio donde la morenista es exhibida ofreciendo información confidencial de seguridad nacional a agencias de Estados Unidos.

Hoy en su columna Historias de Reportero, el periodista critica que mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum utiliza selectivamente la acusación de “traición a la patria” como “garrote político” para criminalizar a opositores y a todo aquel que los contradijera, sus propios cuadros actúan como “testigos protegidos” para buscar frenar investigaciones por lavado de dinero y extradiciones.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-gobernadora-de-morena-se-asume-testigo-protegido-y-traiciona-EF22149962

Expone que, bajo la óptica del régimen, el adjetivo de “traidor” se imponía a los priistas que votaban contra las reformas energéticas o a los líderes de oposición que denunciaban la violencia.

“Traidor a la patria se lo ganaba cualquiera que opinara diferente. En particular, cualquiera que se atreviera a exhibir ante el mundo la regresión autoritaria fronteras adentro. Traición a la patria era el grave señalamiento contra quien se atreviera a romper lo que el régimen imaginaba como un obligatorio pacto de silencio entre mexicanos: la ropa sucia se lava en casa”, refiere.

Sin embargo, de acuerdo con Loret de Mola, la filtración del audio de la gobernadora de Baja California redefine el verdadero significado de la traición: “vender información confidencial de seguridad nacional a cambio de obtener privilegios personales”.

MARINA DEL PILAR EXHIBIDA EN AUDIO

El periodista Héctor de Mauleón reveló este lunes en su columna de El Universal un segundo audio donde se escucha a la gobernadora de Baja California ofreciendo información confidencial de las mesas de seguridad del gobierno de México, a cambio de que agencias estadounidenses le devuelvan su visa, la cual le fue revocada por una indagatoria de lavado de dinero, e incluso frenar una posible orden de extradición.

“¿No me pueden decir mínimo de qué quieren que les hable? Porque, o sea, yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber... yo les voy a decir lo que yo he escuchado y lo que yo he escuchado en las mesas de seguridad”, se escucha en la parte central de la grabación de una llamada.

La gobernadora morenista reconoció la autenticidad del audio, pero aseguró que es parte de una “coordinación institucional” de su estado.

PATRAÑAS, ASÍ CALIFICA LORET LA POSTURA DE MARINA DEL PILAR

Loret de Mola calificó la declaración de Marina del Pilar como de “patrañas”, pues advierte que en el audio la gobernadora no habla en favor del interés público, sino “como testigo protegido” para salvaguardar sus propios intereses.

“La conversación no habla de nada institucional. La gobernadora ofrece información privilegiada de seguridad a un gobierno extranjero a cambio de un beneficio personal. No ofrece cooperación entre gobiernos. Ofrece acceso privilegiado. No defiende un interés público. Negocia un interés personal. No habla como gobernadora. Habla como testigo protegido”, refiere.

El columnista eleva la crítica al subrayar el doble rasero del partido en el poder, porque si un gobernador opositor hubiera protagonizado una filtración como la de Ávila, ya “habría pedido juicio político, desafuero y cárcel”.

DESMIENTEN A SHEINBAUM; FUNCIONARIOS SÍ ESTÁN PACTANDO CON WASHINGTON

Para Carlos Loret de Mola, el audio no sólo expone a Marina de Pilar, sino que desmiente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó las revelaciones hechas hace unas semanas por el diario The New York Times, sobre que al menos una docena de altos perfiles del oficialismo estaban facilitando información a Washington.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/funcionarios-mexicanos-se-han-convertido-en-informantes-del-gobierno-de-trump-LG21727628

“La presidenta Sheinbaum dijo que no era cierto. Qué rápido la desmintió la realidad”, refiere.

En su artículo, el periodista destaca que la Presidenta acumula 75 días hundiéndose, desde que la justicia de Estados Unidos imputó a Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a nueve funcionarios de Sinaloa.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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