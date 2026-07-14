Marina del Pilar revela qué es una verdadera traición a la patria: Loret de Mola

CDMX.- Ha sido Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, una integrante del régimen, quien ha expuesto lo que constituiría una verdadera traición a la patria, advierte Carlos Loret de Mola tras la revelación del audio donde la morenista es exhibida ofreciendo información confidencial de seguridad nacional a agencias de Estados Unidos. Hoy en su columna Historias de Reportero, el periodista critica que mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum utiliza selectivamente la acusación de “traición a la patria” como “garrote político” para criminalizar a opositores y a todo aquel que los contradijera, sus propios cuadros actúan como “testigos protegidos” para buscar frenar investigaciones por lavado de dinero y extradiciones.

Expone que, bajo la óptica del régimen, el adjetivo de “traidor” se imponía a los priistas que votaban contra las reformas energéticas o a los líderes de oposición que denunciaban la violencia. “Traidor a la patria se lo ganaba cualquiera que opinara diferente. En particular, cualquiera que se atreviera a exhibir ante el mundo la regresión autoritaria fronteras adentro. Traición a la patria era el grave señalamiento contra quien se atreviera a romper lo que el régimen imaginaba como un obligatorio pacto de silencio entre mexicanos: la ropa sucia se lava en casa”, refiere. Sin embargo, de acuerdo con Loret de Mola, la filtración del audio de la gobernadora de Baja California redefine el verdadero significado de la traición: “vender información confidencial de seguridad nacional a cambio de obtener privilegios personales”. MARINA DEL PILAR EXHIBIDA EN AUDIO El periodista Héctor de Mauleón reveló este lunes en su columna de El Universal un segundo audio donde se escucha a la gobernadora de Baja California ofreciendo información confidencial de las mesas de seguridad del gobierno de México, a cambio de que agencias estadounidenses le devuelvan su visa, la cual le fue revocada por una indagatoria de lavado de dinero, e incluso frenar una posible orden de extradición. “¿No me pueden decir mínimo de qué quieren que les hable? Porque, o sea, yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber... yo les voy a decir lo que yo he escuchado y lo que yo he escuchado en las mesas de seguridad”, se escucha en la parte central de la grabación de una llamada.

La gobernadora morenista reconoció la autenticidad del audio, pero aseguró que es parte de una “coordinación institucional” de su estado. PATRAÑAS, ASÍ CALIFICA LORET LA POSTURA DE MARINA DEL PILAR Loret de Mola calificó la declaración de Marina del Pilar como de “patrañas”, pues advierte que en el audio la gobernadora no habla en favor del interés público, sino “como testigo protegido” para salvaguardar sus propios intereses. “La conversación no habla de nada institucional. La gobernadora ofrece información privilegiada de seguridad a un gobierno extranjero a cambio de un beneficio personal. No ofrece cooperación entre gobiernos. Ofrece acceso privilegiado. No defiende un interés público. Negocia un interés personal. No habla como gobernadora. Habla como testigo protegido”, refiere. El columnista eleva la crítica al subrayar el doble rasero del partido en el poder, porque si un gobernador opositor hubiera protagonizado una filtración como la de Ávila, ya “habría pedido juicio político, desafuero y cárcel”.

DESMIENTEN A SHEINBAUM; FUNCIONARIOS SÍ ESTÁN PACTANDO CON WASHINGTON Para Carlos Loret de Mola, el audio no sólo expone a Marina de Pilar, sino que desmiente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó las revelaciones hechas hace unas semanas por el diario The New York Times, sobre que al menos una docena de altos perfiles del oficialismo estaban facilitando información a Washington.

“La presidenta Sheinbaum dijo que no era cierto. Qué rápido la desmintió la realidad”, refiere. En su artículo, el periodista destaca que la Presidenta acumula 75 días hundiéndose, desde que la justicia de Estados Unidos imputó a Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a nueve funcionarios de Sinaloa.