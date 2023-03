Mario Delgado manipula encuestas y reprime a quienes lo denuncian, acusan morenistas

Dirigentes y militantes de Morena de los 32 estados del país acusaron este miércoles al líder nacional de su partido, Mario Delgado, de secuestrar al movimiento.

Encabezados por el senador José Ramón Enríquez, aseguraron que Delgado Carrillo manipula encuestas y persigue a quienes han levantado la voz por las injusticias que ha cometido en el partido.

Incluso, afirmó que fue su caso, cuando fue aspirante a candidato para la gubernatura de Durango en 2022, pero se eligió a Marina Vitela, dijo, a través de una encuesta “amañada” y que llevó a la derrota de Morena en esa entidad.

“Hemos estado escuchando con militantes, simpatizantes, aspirantes a alguna posición, a alguna candidatura en todo lo ancho y largo del país, que no han estado de acuerdo con el método o no están de acuerdo con los resultados y finalmente no hay confianza en las encuestas de Morena, eso lo sabe todo el país, no solamente militantes y simpatizantes de Morena”.

Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes, Juan Cáceres, expuso que desde hace dos años han buscado un diálogo con Mario Delgado para externar su inconformidad por las “encuestas patito” para la selección de candidatos.

Sin embargo, subrayó que solo han recibido “arrogancia y desplantes” de parte del presidente nacional.

“Ha llevado a su máximo nivel la persecución política, como en los viejos tiempos del PRIAN”.

Señaló que el ex perredista fomenta la división y usa su poder para callar a quienes han denunciado sus fechorías.

Los morenistas anunciaron que a finales del mes de marzo sostendrán un encuentro tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados a fin de buscar que se tomen cartas en el asunto y el partido recupere sus valores.

Delgado Carrillo no se ha pronunciado al respecto hasta ahora.

