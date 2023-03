‘O comemos o nos vamos a la consulta’; saltillenses tardan hasta dos horas en transporte público

“Sí estamos pendientes de comprarle su medicamento que es carísimo, pero a veces la pensamos mucho en ir a las consultas porque o comemos o vamos a la consulta”, señaló Coronado.

Yesenia, hija de Ana, tiene 24 años, también es comerciante y brindó más detalles sobre las carencias del transporte público. Afirmó que “vive en el cerro”, aproximadamente a 500 metros de la casa de su mamá.

Señaló que la única ruta de transporte público que pasa por la zona es la 3A Valle Verde. “Esa entra a Berros, luego va a Diana Laura, luego sigue Álamo, luego Jerusalén, Nueva Jerusalén, luego Valle Verde y luego aquí que es Patria Nueva y de aquí ya se va para el centro.

“Esa combi pasa cada media hora, entonces tienes que estarla espiando de que sí pase en ese tiempo. Entonces del cerro al centro sí vienes haciendo como una hora o una hora y 10”, declaró Yesenia, quien agregó que con el tiempo, y ante la falta de pavimentación de su calle, ha optado por “hacerse” de un Chevy.

Agregó que a veces la ruta no recorre todas las colonias del sector, por lo que las mujeres tienen que caminar cerca de 20 minutos a sus domicilios “con las bolsas del mandado”.

Además, Yesenia señaló que, si bien para tomar la 3A y poder llegar al centro camina cerca de 10 minutos, si quisiera ir hacia otro sector tiene que caminar al menos media hora para llegar a “la curva” y ahí poder tomar la ruta 13 B.

Tanto Yesenia como su madre, declararon que por el sector dejó de transitar la Guayulera, pues además de que pasaba cada hora, señalaron que acortó su tramo para no entrar a algunas colonias.

“ESTE LUNES SÍ SE ME HIZO TARDE E HICE DOS HORAS QUINCE A MI TRABAJO”

Agustina tiene 40 años y hace el servicio de limpieza de la sucursal del banco BBVA, en el cruce de los bulevares José Musa de León y Luis Donaldo Colosio. Afirmó que tarda entre una hora y 40 minutos hasta dos horas con 15 minutos para ir de su domicilio a su lugar de trabajo.

“Salgo de mi casa y allá en la Nueva Imagen todavía no tengo pavimento ni servicios, entonces tengo que caminar un buen tramo como de 15 minutos hasta Otilio (González). De ahí tomo la 18 directa y me voy a la (colonia) Morelos. De ahí tomo la (ruta) Morelos y me bajo en Valle de las Flores, donde agarro la (ruta) Valdez que me deja de este lado (bulevar Los González) y de ahí camino 20 minutos hasta acá.”