Marx Arriaga acepta reto a debatir sobre libros de texto con Aurelio Nuño, ex secretario de la SEP

El director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, aceptó el reto a debatir con el ex secretario de Educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño Mayer.

“Dice Aurelio Nuño que le duele la Nueva Escuela Mexicana, pero no le dolió la violencia que aplicó sobre lxs maestrxs, no le dolió el utilizar la fuerza del estado para golpearlos, el quitarles sus trabajos. ¡Eso no le dolió! Todo según él por una calidad educativa. ¡López-Dóriga aceptamos el reto!”, escribió Arriaga en su cuenta de X, antes Twitter.

