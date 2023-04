¿Más leña al fuego? Confronta Ricardo Sheffield a Sheinbaum y Adán Augusto

“No hay, no ha habido y no la hay (corrupción)... a ese comentario le doy una connotación más de política interna partidista” , afirmó Ricardo Sheffield.

Mientras que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México defendió la labor de Ricardo Sheffield y criticó los comentarios de Adán Augusto López, asegurando que no es momento de realizar este tipo de denuncias en entrevista con el periodista Carlos Rosanoff para Milenio.

TE PUEDE INTERESAR: Se autocensura Adán Augusto en la mañanera sobre las ‘corcholatas’

“Es de hace un año, en el cual cuatro personas funcionarios de Profeco, que se sospechaba de su falta de probidad, renunciaron para permitir una investigación que concluyó hace meses en la que no encontraron absolutamente nada. Los cuatro renunciaron, permitieron la investigación y no se encontró nada. Uno de ellos inclusive pidió reincorporarse y se reincorporó;

“Yo del único que escuché eso fue del Secretario de Gobernación, que muy probablemente un grupo de gasolineros de esos 560 en números redondos que hemos procesado en la Fiscalía de la República, fueron a inventar cuentos chinos. Finalmente se investigó y se cerró y no se sancionó a nadie. No hay (corrupción) no la ha habido, en esta administración de López Obrador [...] Ese comentario le doy una connotación más de política interna partidista. Yo creo que puedes ver por qué” , dijo al respecto titular de Profeco a su visita a Guanajuato