‘Más vale solos que traicionados’, dicen en el PAN, ¿se acaba la alianza opositora?

CIUDAD DE MÉXICO.- “Más vale solos que traicionados”, declaró Marko Cortés, líder nacional del PAN, en relación con la reciente deserción de senadores perredistas para sumarse a Morena y las expectativas del partido blanquiazul respecto de las elecciones federales dentro de tres años.

“Yo lo que creo es que Acción Nacional y particularmente un servidor como dirigente del partido, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, hacer una coalición hasta impensable”, declaró el líder nacional panista al referirse a la alianza con el PRI y el PRD en las pasadas elecciones federales.

“Yo creo que llegará el momento rumbo al 2027 que Acción Nacional valore, si apuesta por nosotros mismos, por Acción Nacional. Más vale solos que mal acompañados, más vale solos que traicionados”, afirmó Marko Cortés en Morelia, a donde acudió para la toma de protesta del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar.

Entrevistado por medios, el dirigente calificó de “traición a México” la decisión de Araceli Saucedo, quien bajo las siglas del PRD llegó al Senado y la semana pasada se sumó a Morelia y aliados.

“Aquí la pregunta es: ¿cuánto le dieron, a cambio de qué o por qué lo hizo? Que ella recuerde que la mayoría de los votos que tuvo fueron por Acción Nacional y la apoyamos sin reserva porque la veíamos una buena mujer con experiencia de alcalde y con futuro. Pero lo que hizo fue simplemente entregarse a los brazos del poder”, declaró el hoy senador.

ALITO CALIFICÓ DE “IDIOTECES” LA NUEVA POSTURA DE MARKO

En respuesta, este lunes el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que la ruptura de los dos grandes de oposición son “comentarios idiotas”, pues “si somos poquitos y nos vamos a dividir, chingando que si este, que si el del PRI, que si el del PAN, pues menos, hay que ser inteligentes”, pidió en entrevista con Carlos Alazraki.

“Tenemos que fortalecer ese trabajo para las instituciones, sumarnos. El otro día escucho cometarios idiotas. ‘Vamos a romper la coalición’, dicen algunos del PAN. Oye, ¡pues qué inteligentes! Me imagino que yo estoy muy preocupado por eso, no tenemos un partido nacional”, ironizó el priista. “Si no lo entienden, no es mi problema si son penitentes”.

“Pero imagínate si juntos en algunos lugares no alcanzó para ganar, tú sabes lo que pasaría si en las principales capitales, en las 16 capitales en el próximo proceso electoral... No, pues, wey, no vamos a ganar nada. Ah, pero no pasa nada que lo digan, y no pasa nada que suceda, el PRI está listo para competir solo. Eso es lo que no entienden hoy”, insistió.

Y reprochó las posiciones de quienes le exigen ser más tajante al oponerse al régimen de la 4T, en particular con la mayoría calificada para la coalición de Morena, el PT y el Partido Verde que el Tribunal Electoral ratificó luego de la decisión colegiada del INE. “Nosotros somos institucionales, y la política no se hace a gritos y sombrerazos, y no se hace poniendo likes”, dijo.

“Muchas veces lo que tiene que quedar claro es que no poniendo comentarios en las redes, estúpidos muchas veces, puede fortalecerse la oposición. Porque veo los comentarios y siempre estoy muy atento. Entonces, si necesitamos la oposición sólida y una bola de gentes comenta cosas contra la oposición, pues ¿cuándo se va a junta la oposición? Entonces, mejor que se acostumbren a vivir en un régimen dictatorial, mentando madres todo el día”, atajó.

