‘Me duele mucho’... AMLO afirma que normalista de Ayotzinapa no disparó a policías de Chilpancingo; lamenta el asesinato

“Lamento mucho lo que paso en Chilpancingo con el joven que fue asesinado. Ya se atrajo la investigación. Se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad y me dolió muchísimo, me duele mucho”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Candidatos deben tomar un compromiso serio por la paz: iglesia católica

López Obrador descartó la versión oficial de la policía de Guerrero y negó que el normalista de Ayotzinapa asesinado la semana pasada en Chilpancingo, disparara contra las autoridades.

“Hubo un abuso de autoridad, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, advirtió.

DESAPARICIÓN DE 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

El mandatario también reiteró que continúan las investigaciones sobre el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, ante las manifestaciones de la semana pasada.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El gabinete de AMLO realmente es paritario?; asisten 3 veces más hombres que mujeres a la mañanera

Asimismo, AMLO afirmó que se reunirá con los padres y madres de los estudiantes, ante las exigencias de los familiares, pero no dio fecha.

Finalmente, arremetió contra los abogados de los familiares y dijo que deseaba reunirse con los padres y madres sin la presencia de estas organizaciones que los acompañan.