¿Demasiado ajustado el vestido en el bautizo de su hijo?, mujer causa polémica (video)

La elección de un vestido ajustado por parte de una mujer para el bautismo de su hijo causó controversia en TikTok , y algunos la consideraron una elección inapropiada, aunque otros aseguraron que no tiene nada de malo el outfit que utilizó.

Aunque en la mayoría de los comentarios le llovieron elogios a la mujer, una usuaria entró en polémica por decir que debía haber respeto en esta clase de ceremonias religiosas.

“Una vez quise ir así a un bautizo de una mis ahijadas y dije, no, debe haber un respeto”, se lee en el comentario que tuvo diversas reacciones.

A este comentario se unieron algunos otros usuarios para poner opiniones como:

“Mientras te vez bella, qué tiene”

“Y de verdad fue por respeto”.

“No veo la falta de respeto, ella se ve súper bien”.

“¿Y cuál es la falta de respeto? La muchacha de al lado tiene un vestido corto, pero como no tiene nada, entonces no dicen nada de su vestimenta. No tiene nada de malo".