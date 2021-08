México es ya una potencia económica, afirma AMLO

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la economía del país lo convierte ya en una potencia económica ‘por una mejor distribución de la riqueza’.

A pregunta del periodista llamado ‘Lord Molécula’ sobre si México ya podría soñar con ser una potencia económica el mandatario respondió que México ya lo es.

‘México ya es una potencia económica, sobre todo porque se procura la distribución del ingreso, de que sirve tener mucho dinero en pocas manos, nosotros queremos crecimiento con bienestar, una mejor distribución de la riqueza, no que unos cuantos sean inmensamente ricos mientras millones se empobrecen, eso ya no sucede en nuestro país, antes los potentados no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, pagaban impuestos los campesinos, los obreros, los profesionales, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba no pagaban impuestos, es increíble, el impuesto sobre la renta lo pagan más los trabajadores que los de mero arriba’, expresó.