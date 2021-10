‘México está dando pasos atrás’; ven contradicciones en discurso climático

CDMX.- Con su apuesta a las energías fósiles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mina el espíritu global de la lucha contra el cambio climático y sienta un presente peligroso que podría ser imitado por otras naciones. Esa es la evaluación de Mariel Vilella, directora de Estrategia Global Zero Waste Europe, quien describió la situación en México como “realmente preocupante”, porque el Gobierno está cambiando de dirección, de apoyos importantes para las fuentes renovables para volver a los combustibles fósiles.

“México (...) está dando pasos atrás. Es un triste ejemplo de la retórica de emisiones netas cero, pero que está completamente divorciada de la realidad, no se traduce en acciones reales”, dijo.

Hizo referencia a la Agencia Internacional de la Energía, que en su informe anual resalta la urgencia de frenar la extracción de combustibles fósiles para evitar el escenario climático más catastrófico.

La experta dijo: “Es un doble rasero súper peligroso porque está enviando un mensaje muy claro: el que no nos importa el cambio climático, no nos importa que haya temporales extremos que estén devastando las comunidades y desplazando a millones alrededor del mundo, no nos importan las siguientes generaciones y que tendrán que vivir en el caos climático (...) Si a estos gobiernos les importara, realmente estarían desde ya siguiendo los consejos de la comunidad científica y estarían parando desde ya las inversiones en la extracción de combustibles fósiles”.