México podría tener en el futuro a un presidente homosexual, afirma Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez celebró que en ya no se tenga votar “por alguien que esta bonita, feo, si está gordo, si esta delgado y parece `Barbie´”, porque eso ya es un tema secundario.

“Qué bien (que se haya elegido a Claudia Sheinbaum), es un gran acierto del pueblo de México. A mí me gusta porque el pueblo al votar el 2 de junio demostró que le es indiferente si el mandatario es hombre o es mujer y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes se imaginan”, mencionó.

Gutiérrez Müller afirmó que lo que importa no es lo que hagan en su vida privada los candidatos sino los compromisos que adquiere con el pueblo y el cumplimiento de los mismos.

“Vamos a suponer un escenario distinto, se votó por las habilidades, por las capacidades, por las propuestas sin tomar en cuenta el sexo, o la orientación sexual, porque incluso en México bueno pues a cómo vamos ya puede existir ya un presidente en el futuro que sea homosexual. ¿Por qué no? Porque lo importante no es lo que hace en las noches el señor o la señora, lo que importa es qué compromisos adquiere con el pueblo de México y que lo cumpla y eso es lo importante”, dijo.

NO PARTICIPARÁ EN LA POLÍTICA

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que hasta hoy no tiene ninguna intención de participar de manera activa en la política.

“Hoy al cuarto para las 08:00, el 11 de septiembre, mi respuesta es no”, expresó al mismo tiempo que dijo que esto no significa un no definitivo.

“¿Le llama la atención la política?”, preguntó la prensa a la académica. “No, bueno sí en un sentido de informarme, tener una postura, pero si tú te refieres a participar en postulación de cargos públicos, no”.

“¿A Jesús Ernesto (su hijo menor)?”, insistieron. “No sé, la verdad, Yo creo que es un chavo como todos los hijos de mi esposo, algunos no tan chavos, pero todos han sido formados y yo mismo en un ambiente altamente político y politizado. Es el tema de muchas sobremesas, yo me considero muy informada”, expresó.

Gutiérrez Müller reiteró que no está en sus planes la postulación a un cargo público e insistió que es un tema que ha abordado desde hace muchos años, además que opina que no considera que toda una familia debe ir por un mismo rumbo profesional.

“Esto no quiere decir que no cambie de parecer en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca, pero al día de hoy en este momento a esta hora, cuarto para las 8:00 de la mañana, del 11 de septiembre, mi respuesta es no”, respondió.