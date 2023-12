México y EU firman memorando para fortalecer control de las inversiones extranjeras

México y Estados Unidos firmaron un memorando para fortalecer el control de las inversiones extranjeras en ambas economías, aunque el Gobierno estadounidense aseguró que no pretende limitar la participación de China en la región.

En su gira de trabajo por el País, la Secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen, aseguró que el pacto pretende mejorar la seguridad nacional.

El acuerdo busca el desarrollo de un organismo de evaluación similar al Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), que es administrado por el Tesoro de EU y tiene a su cargo la revisión de las compras de empresas estadounidenses a extranjeros e inversiones entrantes.

”Al igual que nuestro propio régimen de control de inversiones, el CFIUS, un mayor compromiso con México ayudará a mantener un clima de inversión abierto mientras monitoriza y aborda los riesgos de seguridad”, declaró Yellen ayer en conferencia conjunta con la Secretaría de Hacienda en el Palacio Nacional.

Al respecto, Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, señaló que este memorando busca lograr la trazabilidad del origen de los recursos de las empresas.

Ambos pretenden fortalecer el intercambio de información entre instituciones financieras de los dos países.

Yellen también dijo que EU no pretende limitar las inversiones chinas en el marco del nearshoring, siempre y cuando estas sean seguras.

”Estados Unidos no está intentando que China no haga inversiones en Estados Unidos o en México. Es un poco común que algunas inversiones se permitan o no se permitan sólo bajo ciertas condiciones, pero la mayoría de las inversiones de China en Estados Unidos están aprobadas”, sostuvo.