4 de cada 10 jóvenes mexicanos se sienten desconectados de su entorno: estudio

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    4 de cada 10 jóvenes mexicanos se sienten desconectados de su entorno: estudio
    43.2% de los encuestados considera que lo que aprende en la escuela no le interesa. UNSPLASH

Según especialistas, la sensación de ‘desafiliación’ alcanza ámbitos como la escuela, el trabajo y la política

Cuatro de cada diez jóvenes mexicanos sienten que “no se hallan en ningún lugar”, una sensación vinculada con el debilitamiento de espacios tradicionales de pertenencia como la escuela y el trabajo, de acuerdo con el estudio ‘Jóvenes en México 2026’, presentado este miércoles en Ciudad de México.

El investigador José Antonio Pérez Islas, coordinador del estudio, señaló que la sensación de “desafiliación” alcanza ámbitos como la escuela, el trabajo y la política, mientras la familia permanece como una de las principales redes de apoyo.

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El estudio, elaborado por la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, se basa en una encuesta a mil 231 jóvenes de entre 15 y 29 años, una muestra representativa de la población juvenil urbana que supera los 24 millones en México.

Según datos censales, en México viven casi 33 millones de jóvenes, un 80% en zonas urbanas.

Entre los principales hallazgos, el 38.7% de los encuestados dijo que en ocasiones siente que “no se halla en ningún lugar”, una expresión que, según el estudio, “sintetiza muy bien esa sensación de no pertenencia a algún espacio de convivencia social”.

”Prácticamente, cuatro de cada diez jóvenes han experimentado este proceso que hemos denominado de desafiliación de las instituciones o espacios que deberían acogerlos ante los problemas que se les presentan”, señaló el documento.

Bajo ese concepto de “desafiliación”, el estudio busca alejarse de explicaciones centradas únicamente en la salud mental o que responsabilizan a los propios jóvenes mediante etiquetas como “generación de cristal”, apatía o falta de participación, precisó Pérez Islas.

”Estas instituciones que hemos construido fundamentalmente los adultos, están dejando de funcionarle a las nuevas generaciones”, advirtió el investigador.

El informe, publicado en el marco del Día Internacional de la Juventud, también encontró señales de esa desconexión en distintos ámbitos, así como indicadores de malestar personal.

El 43.2% de los encuestados considera que lo que aprende en la escuela no le interesa, el 41.1% siente que no tiene con quién hablar de sus problemas y el 40.9% dice que su familia no lo entiende.

Además, el 39.2% reporta ansiedad ante los problemas y el 31.3% asegura sentirse muy solo y triste pese a tener amigos.

Por otro lado, el informe muestra las dificultades que enfrentan los jóvenes para transitar hacia una vida independiente.

Tres de cada cuatro (el 76%) continúan viviendo con su familia de origen y apenas el 8% se ha independizado, según la encuesta.

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