A pesar de intenso calor, acuden miles de aficionados al Fan Fest Monterrey

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    A pesar de intenso calor, acuden miles de aficionados al Fan Fest Monterrey
    A pesar del intenso calor, con una sensación térmica de hasta 45 grados, los aficionados del fútbol no se desanimaron para acudir a la celebración del Fan Fest Monterrey. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
    A pesar de intenso calor, acuden miles de aficionados al Fan Fest Monterrey
    A pesar del intenso calor, con una sensación térmica de hasta 45 grados, los aficionados del fútbol no se desanimaron para acudir a la celebración del Fan Fest Monterrey. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
    A pesar de intenso calor, acuden miles de aficionados al Fan Fest Monterrey

Este jueves se registró una sensación térmica de hasta 45 °C, pero eso no desanimó a los aficionados del Mundial de Fútbol

MONTERREY, NL.- A pesar del intenso calor, con una sensación térmica de hasta 45 grados, los aficionados del fútbol no se desanimaron para acudir a la celebración del Fan Fest Monterrey que se realiza en las instalaciones del Parque Fundidora.

Desde temprana hora se vio la movilización hacia el inmueble regio para acudir a ver la transmisión de la Selección Nacional contra la de Corea del Sur.

Debido a la gran movilización en la zona, el tráfico vehicular se vio entorpecido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/calor-ahoga-a-regios-temperaturas-en-monterrey-registran-sensacion-termica-por-encima-de-los-40-c-OO21498446

A causa del intenso calor se informó que se reportaron varios casos de insolación entre los asistentes al Fan Fest; sin embargo, hasta el corte de las 19:30 horas, Protección Civil del estado no había proporcionado una cifra con la cantidad de afectados.

La mayoría de los aficionados acudieron provistos de gorras y lentes para tratar de amortiguar en algo los candentes rayos del sol.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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