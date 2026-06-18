A pesar de intenso calor, acuden miles de aficionados al Fan Fest Monterrey

MONTERREY, NL.- A pesar del intenso calor, con una sensación térmica de hasta 45 grados, los aficionados del fútbol no se desanimaron para acudir a la celebración del Fan Fest Monterrey que se realiza en las instalaciones del Parque Fundidora.

Desde temprana hora se vio la movilización hacia el inmueble regio para acudir a ver la transmisión de la Selección Nacional contra la de Corea del Sur.

Debido a la gran movilización en la zona, el tráfico vehicular se vio entorpecido.