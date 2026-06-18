A pesar de intenso calor, acuden miles de aficionados al Fan Fest Monterrey
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Este jueves se registró una sensación térmica de hasta 45 °C, pero eso no desanimó a los aficionados del Mundial de Fútbol
MONTERREY, NL.- A pesar del intenso calor, con una sensación térmica de hasta 45 grados, los aficionados del fútbol no se desanimaron para acudir a la celebración del Fan Fest Monterrey que se realiza en las instalaciones del Parque Fundidora.
Desde temprana hora se vio la movilización hacia el inmueble regio para acudir a ver la transmisión de la Selección Nacional contra la de Corea del Sur.
Debido a la gran movilización en la zona, el tráfico vehicular se vio entorpecido.
A causa del intenso calor se informó que se reportaron varios casos de insolación entre los asistentes al Fan Fest; sin embargo, hasta el corte de las 19:30 horas, Protección Civil del estado no había proporcionado una cifra con la cantidad de afectados.
La mayoría de los aficionados acudieron provistos de gorras y lentes para tratar de amortiguar en algo los candentes rayos del sol.