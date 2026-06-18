Calor ahoga a regios: temperaturas en Monterrey registran sensación térmica por encima de los 40 °C
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Protección Civil de Nuevo León lanzó una advertencia a los ciudadanos para cuidarse ante las altas temperaturas en la entidad
MONTERREY, NL.- Temperaturas asfixiantes con una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados se registran este jueves en Monterrey.
Esta intensa de calor que comenzó ayer y que presumiblemente alcanzó su pico más alto hoy ha reflejado en los termómetros temperaturas de entre 38 y 40 grados, pero con una sensación térmica hasta 2 o 4 grados por encima, en algunas zonas.
Por el área de Apodaca a las 10:00 horas, habitantes de ese sector ya reportaban 38 grados.
Ante la situación la gente salió la calle con ropa ligera y provistos de sombrillas y botellas con agua para tratar de contrarrestar la sensación de sofocante calor.
A través de un video que compartió Protección Civil de Nuevo León, su titular Érik Cavazos Cavazos, alertó por las altas temperaturas en la entidad y solicitó prestar especial atención a las personas que trabajan o realizan actividades al aire libre.
“Se ha emitido un aviso de prevención por las altas temperaturas alcanzadas el día de hoy”, mencionó el funcionario estatal.
A pesar del intenso calor registrado en Nuevo León, los fanáticos del fútbol no se desaniman y en los alrededores del Parque Fundidora se ha visto presencia de personas que han decidido acudir al Fan Fest.