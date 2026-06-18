Calor ahoga a regios: temperaturas en Monterrey registran sensación térmica por encima de los 40 °C

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    Calor ahoga a regios: temperaturas en Monterrey registran sensación térmica por encima de los 40 °C
    Temperaturas asfixiantes con una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados se registran este jueves en Monterrey. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA

Protección Civil de Nuevo León lanzó una advertencia a los ciudadanos para cuidarse ante las altas temperaturas en la entidad

MONTERREY, NL.- Temperaturas asfixiantes con una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados se registran este jueves en Monterrey.

Esta intensa de calor que comenzó ayer y que presumiblemente alcanzó su pico más alto hoy ha reflejado en los termómetros temperaturas de entre 38 y 40 grados, pero con una sensación térmica hasta 2 o 4 grados por encima, en algunas zonas.

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Por el área de Apodaca a las 10:00 horas, habitantes de ese sector ya reportaban 38 grados.

$!Temperaturas asfixiantes con una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados se registran este jueves en Monterrey.
Temperaturas asfixiantes con una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados se registran este jueves en Monterrey. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA

Ante la situación la gente salió la calle con ropa ligera y provistos de sombrillas y botellas con agua para tratar de contrarrestar la sensación de sofocante calor.

A través de un video que compartió Protección Civil de Nuevo León, su titular Érik Cavazos Cavazos, alertó por las altas temperaturas en la entidad y solicitó prestar especial atención a las personas que trabajan o realizan actividades al aire libre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/princesa-hisako-de-takamado-llega-a-monterrey-para-partido-mil-de-la-fifa-HB21468935

Se ha emitido un aviso de prevención por las altas temperaturas alcanzadas el día de hoy”, mencionó el funcionario estatal.

$!Temperaturas asfixiantes con una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados se registran este jueves en Monterrey.
Temperaturas asfixiantes con una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados se registran este jueves en Monterrey. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA

A pesar del intenso calor registrado en Nuevo León, los fanáticos del fútbol no se desaniman y en los alrededores del Parque Fundidora se ha visto presencia de personas que han decidido acudir al Fan Fest.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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