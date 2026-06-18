Calor ahoga a regios: temperaturas en Monterrey registran sensación térmica por encima de los 40 °C

MONTERREY, NL.- Temperaturas asfixiantes con una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados se registran este jueves en Monterrey.

Esta intensa de calor que comenzó ayer y que presumiblemente alcanzó su pico más alto hoy ha reflejado en los termómetros temperaturas de entre 38 y 40 grados, pero con una sensación térmica hasta 2 o 4 grados por encima, en algunas zonas.