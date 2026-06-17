Colombiano... ¡¿saltillense?!: Confunden a oriundo de Saltillo con aficionado de Colombia en la Macroplaza de Monterrey

El Mundial 2026 ya empezó a dejar historias curiosas en México y, en Monterrey, una entrevista callejera terminó con más plot twist que partido de eliminación directa. En medio del ambiente mundialista que se vive en la Sultana del Norte, un grupo de personas se encontraba en la Macroplaza entrevistando a aficionados y visitantes que recorrían la ciudad, como parte de la fiesta futbolera que acompaña la realización de la Copa del Mundo en México.

Todo parecía una típica charla con turistas: micrófono en mano, buena vibra y la clásica pregunta de rigor: “¿De dónde nos visitan?”. La respuesta inicial fue contundente: “Desde Colombia”. Hasta ahí, todo normal. El supuesto visitante colombiano aseguró que llevaba tres días en Monterrey, que iría al Fan Fest y que una de las cosas que más le había gustado de la ciudad eran “las muchachas”. La entrevista caminaba como si nada, entre bromas sobre si ya había conseguido novia o si había que ayudarle con una, hasta que llegó el momento de preguntarle a sus acompañantes de dónde venían. Fue ahí cuando el guion mundialista se cayó por completo.

“Somos de Saltillo”, soltaron entre risas, dejando al descubierto que el famoso colombiano era, en realidad, un coahuilense infiltrado en la Macroplaza. La reacción no tardó en llegar. Entre carcajadas, los entrevistadores bromearon con el momento y lo bautizaron como un “colombiano falso”, luego de haber caído redonditos en la confusión. Y es que, con tanta afición extranjera recorriendo Monterrey por el Mundial 2026, cualquiera se puede ir con la finta.

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