A una semana de que inicien las campañas judiciales, los aspirantes ya inundan TikTok

“Tengo que hacer una campaña electoral, sin recursos, sin experiencia política y trabajando de tiempo completo mientras. Fui insaculada por los Comités de Evaluación y esto significa que tengo que participar en una elección con ciertos retos. Sin dinero público, sin una estructura que me respalde y al mismo tiempo, sin descuidar mis funciones en un Tribunal Colegiado y dando clases a estudiantes universitarios”, narra la joven abogada.

“Así que en esta campaña, básicamente sólo seremos mi cámara y yo. Voy a recorrer las calles del distrito electoral que me corresponde para acercarme a la ciudadanía y explicar de qué va este proceso. No les voy a mentir, esto va a ser un reto enorme. Acompáñenme en esta historia”, concluye joven abogada.

Algunos usuarios la acusan de llevar acabo actos anticipados de campaña y además asimismo “ha aprovechado, para explicar cuáles elementos deberían tener sus videos para que constituyan este ilícito electoral y cómo cuida no caer en ellos”, acentúa López Ponce.

En su intento por “no violar esa delgada línea de actos anticipados de campaña” están aquellos candidatos que “han sido más creativos”, López Ponce pone como ejemplo a un juez que busca a ser magistrado mismo que estado haciendo “de todo para generar simpatías, pero sin pedir el voto expresamente”.

López Ponce señala que “sus videos son originales y atractivos”, ya que en ellos se puede observar al juez “acompañado de su madre y su tía, ambas de más de 70 años, quienes lo orientan sobre cómo presentarse ante la sociedad desde ahora, evitando que el INE lo sancione”.

“José Antonio, es tu primer video de presentación y tienes que salir perfecto”, le dicen en la sala de su casa, mientras él responde “sí, ma”, se escucha en uno de sus videos.

Después, expresa lo que no puede decir por ahora y cómo puede reemplazarlo con el fin de no violar la ley, “no puedes decir que eres un abogado chingón, pero podemos decir que eres bueno con la computadora; no puedes decir que eres un candidato, pero podemos decir que eres el nuevo galán de TikTok, que te gusta el golf o los perros y los gatos”, comenta el juez.

Ante la chasco del juez, este intenta cuestionarlas y ellas le ordenan que él las obedezca: “silencio, silencio, no puedes decir nada, nosotras como directoras de arte, te vamos a decir qué puedes decir y cuándo”, después, aparecen como productoras gritando “¡Cámara y acción!”, el juez apenas dice su nombre cuando su madre lo interrumpe “ya, ya, sólo eso puedes decir, antes de que nos bajen el video o nos sancionen”, se escucha en el video.

Así, de esta forma concluye López Ponce, “las redes sociales comienzan a entrenarse para una inédita campaña digital, porque si en los años recientes desde TikTok algunos candidatos han despegado en las encuestas y en varios países hasta han ganado elecciones presidenciales, un abogado, seguramente, puede lograr unos cuantos votos haciendo reír o en un tour de garnachas”.

Con información de Milenio.