Absuelve Estados Unidos a César Duarte, exgobernador de Chihuahua

CDMX.- Rubén Morales juez de El Paso, Texas, resolvió que en la demanda del exgobernador Javier Corral y el gobierno de Chihuahua no se aportaron las suficientes pruebas para demostrar que el exmandatario César Duarte adquirió 50 propiedades en Estados Unidos.

El exmandatario expresó su molestia y afirmó que no descarta presentar una demanda por daño moral contra Javier Corral, a quien responsabiliza de haber iniciado una campaña de desprestigio.

Por su parte, Javier Corral aseguró que el hecho de que las autoridades estadounidenses hayan desestimado la denuncia por las 50 propiedades con un valor de 25 millones de dólares no es porque las pruebas no existan, sino que el Gobierno del Estado, actualmente encabezado por María Eugenia Campos, no atendió los requerimientos que se le solicitaron como elementos de prueba para el juicio.

“Las pruebas, como señala este delincuente ‘jamás llegaron’, no porque no existieran, o no estuviera documentado el enorme peculado que le permitió enriquecerse a costa del pueblo de Chihuahua y disponer de estos millones de dólares para hacerse de esa cantidad de propiedades, sino porque sus cómplices María Eugenia Campos Galván, César Jauregui Moreno y Santiago de la Peña, jamás atendieron las solicitudes del despacho jurídico encargado de atender la demanda”, puntualizó.

Javier Corral añadió que es mentira que la denuncia le haya costado recursos al pueblo de Chihuahua ya que no se pagó un solo peso por los honorarios del despacho jurídico y que estos serían cubiertos al recuperarse los recursos ilícitamente obtenidos.