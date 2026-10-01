Accidentes viales crecen 31% en una década: organizaciones

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    Accidentes viales crecen 31% en una década: organizaciones
    En los primeros 8 meses de 2026 se reportaron 28 mil 921 accidentes viales, según cifras oficiales. CUARTOSCURO

México Previene sostiene que incremento en accidentes obedece a crecimiento en parque vehicular, falta de cumplimiento de regulación e infraestructura defectuosa

Los accidentes viales en México siguen en aumento y en la última década ya registraron un alza de 31%, de acuerdo con organizaciones como México Previene, por lo que se ha sumado a los esfuerzos para impulsar la seguridad vial.

Areli Gal Villaseñor Ortega, quien Directora General de la organización, apuntó que el crecimiento obedece básicamente un mayor parque vehicular que comprende más motociclistas, ciclistas o vehículos motorizados; aunado a la falta de cumplimiento de regulación y la mala calidad de infraestructura.

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”No podemos llamarlos a todos accidentes porque son evitables, son siniestros viales que se vuelven en estadística pero que son vidas humanas”, expuso la ejecutiva.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, indican que, de enero a agosto de 2026, se reportaron ante el Ministerio Público 28 mil 921 accidentes viales, un incremento de 31% respecto a los 22 mil 074 reportados en el mismo lapso de 2016.

Respecto a un año antes, las cifras indican una reducción de 14.4% en los siniestros reportados ante el Ministerio Público.

”Sabemos que ahora tenemos una crisis también de información en cuanto a las autoridades porque no se está reportando exactamente lo que está sucediendo”, señaló Villaseñor Ortega.

Mencionó que, aunque hace cuatro años se promulgó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establecía cuáles eran las acciones a realizar por estados para prevenir siniestros viales, y fijaba que en menos de tres años se tenían que armonizar todos los estados, no ha sucedido.

Dijo que, en la Ciudad de México, por ejemplo, “ya llevamos 4 años de retraso y no hay una armonización, y nos damos cuenta de que siguen en aumento los siniestros con automovilistas, motociclistas, peatones y etcétera.

”Nosotros buscamos y sobre todo México Previene busca que nos movamos con seguridad y que los pendientes que hacen falta para reducir como el deterioro de la infraestructura se reduzca, que haya regulación y que las autoridades actúen”, añadió.

Otros aspectos que señaló la ejecutiva es que se materialice y se cumpla la legislación en seguros obligatorios para los conductores de los distintos vehículos.

”También es necesario poner atención en el otorgamiento de licencias, pues no cualquier persona debería conducir, debe haber exámenes reales y una constante aplicación de las leyes”, apuntó.

En México, de acuerdo con las cifras del Secretariado, 25% de los accidentes o siniestros viales implican uno o más fallecimientos y el resto queda en lesiones que pueden implicar daños perpetuos en las víctimas.

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