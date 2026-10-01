Se mantiene Tec de Monterrey como la mejor universidad de México: QS World University Rankings

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    Se mantiene Tec de Monterrey como la mejor universidad de México: QS World University Rankings
    El Tec obtuvo el tercer puesto en Latinoamérica y el Caribe en el indicador “Reputación con Empleadores”. CUARTOSCURO

La edición 2027 de la medición que evaluó a 514 universidades de 27 países latinos y del Caribe, coloca al Tec de Monterrey con los indicadores más altos de México

Por octavo año al hilo, el Tecnológico de Monterrey se colocó como la universidad número 1 en México y cuarta en Latinoamérica y el Caribe por sexto año, de acuerdo con el QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean 2027 (QS LATAM 2027).

El Tec logró la posición número 3 de Latinoamérica en el indicador de “Reputación con Empleadores”, lo que catapultó su posición general, mientras que en “Reputación Académica” y “Red Internacional de Investigación” se ubicó en la posición 9.

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David Garza, presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, dijo que el logro confirma la relevancia y el alcance global del Tecnológico de Monterrey.

”De cara al futuro, continuamos consolidándonos como una universidad de clase mundial, capaz de atraer y desarrollar talento excepcional, impulsar investigación con impacto y crear conocimiento que transforme la vida de las personas y las comunidades a través de la educación”.

Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey, destacó que: “Estos resultados muestran el sólido trabajo y compromiso de la comunidad Tec, que comparte una visión de urgencia y la necesidad de seguir creciendo, actuar con propósito y poner su conocimiento y talento al servicio de los demás y del bien común.

En opinión de Murra, este resultado hace visible el modelo integral de la institución.

”Se refleja su excelencia académica, la trascendencia de su investigación, el impulso a la internacionalización en su facultad, el impacto de sus egresados en sectores de alcance global, así como el compromiso de su comunidad por generar un impacto positivo en la sociedad.

”Además, visibiliza el alcance y vinculación internacional que elevan la competitividad del talento y contribuyen al desarrollo de México”.

LA EVALUACIÓN

Con la inclusión de 22 nuevas universidades, la medición esta vez contempló a un total de 514 instituciones de 27 países, de las cuales 69 son mexicanas.

El ranking evalúa 8 indicadores: Reputación Académica, Reputación de Empleadores, Citas por Artículos de Investigación, Artículos de Investigación por Profesores, Proporción de Estudiantes por Profesor, Personal con Doctorado, Red Internacional de Investigación e Impacto en Web. El Tec registró una calificación de 95.4 puntos este año.

DESTACA UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también destacó en el ránking, en el cual lideró el de Reputación Académica, mientras que en Reputación con Empleadores se ubicó en el cuarto sitio.

TOP 10 DE MÉXICO

1. Tecnológico de Monterrey

2. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

3. Instituto Politécnico Nacional (IPN)

4. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

5. Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

6. Universidad de Guadalajara (UDG)

7. Universidad Iberoamericana Ciudad de México - IBERO

8. Universidad Panamericana (UP)

9. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)

10. El Colegio de México, A.C.

TOP 10 DE LATINOAMÉRICA

1. Pontificia Universidad Católica de Chile

2. Universidade de São Paulo (Brasil)

3. Universidade Estadual de Campinas (Brasil)

4. Tecnológico de Monterrey

5. Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)

6. UNESP (Brasil)

7. Universidad de Chile

8. Universidad de los Andes (Colombia)

9. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

10. Universidad de Buenos Aires (Argentina)

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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