Activan Operativo Muralla en el ayuntamiento de Anáhuac, NL
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En los hechos se registraron un delincuente abatido y tres personas detenidas, informó Fuerza Civil este miércoles
Monterrey, Nuevo León.- Fuerza Civil activó el Operativo Muralla en el municipio de Anáhuac para frenar el ingreso de un grupo armado que pretendía entrar a Nuevo León.
Los hechos se registran este miércoles y se produjo un enfrentamiento con un saldo preliminar de un delincuente abatido y tres detenidos.
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En los hechos no se reporta personal de Fuerza Civil lesionado o abatido.
El evento está en proceso, por lo que hasta el momento no hay mayor información sobre los hechos.