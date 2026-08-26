Activan Operativo Muralla en el ayuntamiento de Anáhuac, NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Activan Operativo Muralla en el ayuntamiento de Anáhuac, NL
    Fuerza Civil desplegó el Operativo Muralla en Anáhuac, Nuevo León, tras detectar a un grupo armado que intentaba ingresar al estado. Hay un abatido y tres detenidos

En los hechos se registraron un delincuente abatido y tres personas detenidas, informó Fuerza Civil este miércoles

Monterrey, Nuevo León.- Fuerza Civil activó el Operativo Muralla en el municipio de Anáhuac para frenar el ingreso de un grupo armado que pretendía entrar a Nuevo León.

Los hechos se registran este miércoles y se produjo un enfrentamiento con un saldo preliminar de un delincuente abatido y tres detenidos.

https://vanguardia.com.mx/portada/home-destacadas/reportan-balacera-y-explosivos-con-drones-en-mazatlan-familias-se-resguardan-en-sus-casas-KB23000921

En los hechos no se reporta personal de Fuerza Civil lesionado o abatido.

El evento está en proceso, por lo que hasta el momento no hay mayor información sobre los hechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Enfrentamientos

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Guerra comercial

Guerra comercial
true

Entregaron a Rocha... pero el estado de Sinaloa: Loret de Mola

Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de México o una gubernatura.

‘Debe ser mexicano’... iniciativa para restringir doble nacionalidad es para evitar injerencias, aclara Sheinbaum
El precio del huevo varía según la región y el establecimiento; en algunas zonas del país el kilogramo supera los 80 pesos, de acuerdo con datos de mercado.

Precio del huevo se dispara 7.92% en agosto y registra uno de sus mayores aumentos en 20 años, INEGI
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El espacio de la calle frente a una vivienda no pertenece al propietario del inmueble. Sin embargo, existen restricciones para estacionarse.

¿Puede mi vecino estacionarse afuera de mi casa?... Esto dice la ley en México
Tim Curry, reconocido por interpretar a Frank-N-Furter y Pennywise, murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles; aún no se informa la causa.

Muere Tim Curry, actor de ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’, a los 80 años
Erik Lira priorizó el reto de jugar en Europa y está cerca de despedirse de Cruz Azul para comenzar una nueva etapa en la Ligue 1.

Erik Lira sacrifica casi 40% de su sueldo para fichar con Mónaco