Regresa la marca china de autos Jetour a Saltillo

La marca china Jetour regresó a Saltillo, aunque ahora como Jetour Soueast y se ubica en en el bulevar Nazario Ortiz Garza 1720, en las mismas instalaciones donde estuvieron operando hasta mayo del año pasado.

Fue en mayo del 2025 que a través de sus redes sociales, la agencia dio las gracias a Saltillo por formar parte de su camino y anunciaban que Jetour Saltillo y Jetour Alfonso Reyes en Monterrey informaban una fusión estratégica.

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Sin embargo, ahora regresó de la mano de Grupo GRUMAR MX, están ocupando el mismo local, por lo que hay unidades en exhibición y ahora el nombre de la agencia es Jetour Souest.

El gerente comercial de la agencia, Isaac González, indicó que originalmente Jetour llegó a México a través del comercializador LDR Solutions, pero luego llegó el corporativo de China para entrar directamente en el país.

Esto llevó a una reestructuración para fortalecer las operaciones en el país, lo que implicó retirar la operación en algunas ciudades, entre ellas Saltillo, sin embargo, una vez que se reorganizó el corporativo Jetour Souest en México, están entrando nuevamente a esas plazas

Informó que hasta 680 unidades fueron las que colocaron la primera vez que estuvieron en operación en la ciudad.

Ahora que regresaron a Saltillo, está marca que se especializa en las SUV´s y Crossover, dijo que llegan más fortalecidos en la parte comercial y de servicio, así como con un portafolio de productos más amplío.

Hace tres semanas iniciaron con la operación comercial y se han concretado algunas ventas, mientras que el área de servicio hace una semana empezó a programar su agenda; aunado a ello, añadió que ahora no solo desplazan la merca Jetour, sino también la marca Soueast, es la marca que tiene las unidades tipo crossover en híbridos, gasolina e híbridos enchufables.

Agregó que son una marca premium y ahora con esta reorganización, cuentan con un sistema de refacciones más eficiente, aquí dijo cuentan con refacciones de coalición y de servicio, así como un centro de distribución en el Estado de México que alberga cerca de 800 mil número de parte que suerte a la red de distribuidores y aquellas que no se tengan, se piden a China y vía Estafeta llega directamente al distribuidor, por lo que no hay intermediario, además añadió que tienen un proceso que marca que no deben tardar más de 15 días en entregarle a los clientes su refacción.

Finalmente comentó que fue Grupo GRUMAR la inversionista que abrió las operaciones en Saltillo, pero también están viendo plazas que son muy rentables y con mucho crecimiento, como es Piedras Negras, por lo que puede haber alguna sorpresa.