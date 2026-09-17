¿Cuándo es el próximo puente? Estos son los festivos que quedan en 2026

El calendario laboral de 2026 está por llegar a su última parte y, después del 16 de septiembre, solamente quedan dos días de descanso obligatorio para los trabajadores que se rigen por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Estas fechas están establecidas en el artículo 74 de la legislación laboral y corresponden al tercer lunes de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana, y al 25 de diciembre.

Por ello, quienes estén planeando sus últimos puentes o días libres del año deben considerar que no todas las celebraciones del calendario son descansos obligatorios para las empresas.

¿CUÁLES SON LOS FESTIVOS OFICIALES QUE QUEDAN?

El primer descanso obligatorio que llegará después de septiembre será el lunes 16 de noviembre de 2026, correspondiente a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

La fecha original de la celebración es el 20 de noviembre, pero la LFT establece que el descanso se recorra al tercer lunes de noviembre para generar un fin de semana largo.

El segundo y último descanso obligatorio del año será el viernes 25 de diciembre, fecha establecida expresamente en el artículo 74 de la legislación laboral.

De esta manera, diciembre todavía tendrá un día de descanso obligatorio para los trabajadores, aunque otras fechas de celebración durante el último trimestre no tienen el mismo carácter.