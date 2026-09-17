¿Cuándo es el próximo puente? Estos son los festivos que quedan en 2026
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Conoce cuáles son las fechas establecidas por la Ley Federal del Trabajo y qué pasa con otros días festivos que no están contemplados en la legislación.
El calendario laboral de 2026 está por llegar a su última parte y, después del 16 de septiembre, solamente quedan dos días de descanso obligatorio para los trabajadores que se rigen por la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Estas fechas están establecidas en el artículo 74 de la legislación laboral y corresponden al tercer lunes de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana, y al 25 de diciembre.
Por ello, quienes estén planeando sus últimos puentes o días libres del año deben considerar que no todas las celebraciones del calendario son descansos obligatorios para las empresas.
¿CUÁLES SON LOS FESTIVOS OFICIALES QUE QUEDAN?
El primer descanso obligatorio que llegará después de septiembre será el lunes 16 de noviembre de 2026, correspondiente a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.
La fecha original de la celebración es el 20 de noviembre, pero la LFT establece que el descanso se recorra al tercer lunes de noviembre para generar un fin de semana largo.
El segundo y último descanso obligatorio del año será el viernes 25 de diciembre, fecha establecida expresamente en el artículo 74 de la legislación laboral.
De esta manera, diciembre todavía tendrá un día de descanso obligatorio para los trabajadores, aunque otras fechas de celebración durante el último trimestre no tienen el mismo carácter.
¿EL 2 DE NOVIEMBRE ES DESCANSO OBLIGATORIO?
Una de las dudas más frecuentes durante esta época del año está relacionada con el 2 de noviembre, Día de Muertos.
Aunque se trata de una fecha de gran importancia cultural en México, no forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos por la LFT.
Esto significa que las empresas no están obligadas, por disposición federal, a otorgar ese día libre a sus trabajadores. Sin embargo, algunas compañías pueden concederlo como una prestación adicional o establecerlo dentro de sus propias políticas laborales.
¿QUÉ PASA SI TRABAJAS EN UN DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO?
Los trabajadores que deban prestar sus servicios durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además del salario correspondiente al descanso, un pago doble por el servicio realizado, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la LFT.
Por ello, el pago puede resultar mayor al de una jornada ordinaria cuando una persona trabaja durante alguna de las fechas reconocidas oficialmente.
¿MÉXICO TENDRÁ MÁS DÍAS FESTIVOS?
En los últimos años se han presentado diversas propuestas para ampliar la lista de descansos obligatorios, incluyendo fechas como el 5 de mayo, 12 de octubre, 1 y 2 de noviembre y 12 de diciembre.
Sin embargo, estas iniciativas no han modificado hasta ahora el calendario establecido en la LFT. Para 2026, por lo tanto, los trabajadores todavía cuentan con dos descansos obligatorios antes de concluir el año: 16 de noviembre y 25 de diciembre.